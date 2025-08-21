Torredembarra
La Cursa solidària de Santa Rosalia ja supera els 200 inscrits
La cita tindrà lloc el 27 d’agost i tots els beneficis es destinaran a la Fundació La Muntanyeta
La segona edició de la Cursa solidària de Santa Rosalia de Torredembarra ja ha superat els 200 inscrits i continua sumant participants. La cita tindrà lloc el 27 d’agost, a les 20.30 h, amb sortida des de la plaça de Mossèn Joaquim Boronat, i l’organització fa una crida oberta a tothom a afegir-se a una activitat que combina esport, festa i solidaritat.
Aquesta gran resposta demostra la consolidació de l’esdeveniment dins la Festa Major. Així ho expressa Gerard Recasens, president del Ball de Malcasats, entitat organitzadora: «Arribar als 200 inscrits una setmana abans ens demostra que la cursa ja s’ha consolidat i que la gent de Torredembarra té ganes de córrer i ser solidària. Ara animem tothom a fer un esprint més i ser molts més corredors».
La regidora d’Esports, Berta Castells, també anima a la participació i recorda que es tracta d’una prova oberta a tothom: «Aquesta és una cita que uneix esport, cultura popular i solidaritat, i animem tothom a participar-hi per fer créixer encara més l’ambient de festa i compromís social. Es tracta d’una cursa popular i es pot fer tan corrent com caminant».
Les inscripcions es poden formalitzar a través del web Athletic Events, amb un preu de 7 € que inclou el xip de cronometratge. Els dorsals es podran recollir el mateix dia, de 18 a 20.10 h, a la zona de sortida.
El recorregut constarà de 3,2 km (dues voltes) pels carrers més emblemàtics del nucli antic: Antoni Roig, plaça de la Font, carrer Major, plaça de la Vila, plaça del Castell o carrer Santa Rosalia, entre d’altres.
Tots els beneficis es destinaran a la Fundació La Muntanyeta, dedicada a la defensa dels drets i a l’atenció integral de les persones amb paràlisi cerebral.
La cursa l’organitza el Ball de Malcasats de Torredembarra i l’Ajuntament de Torredembarra, amb la col·laboració de la Xarxa Santa Tecla i la Fundació La Muntanyeta, i forma part del programa d’actes de la Festa Major de Santa Rosalia.