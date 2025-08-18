Triatló
Tarragona serà la seu del Campionat d’Europa de Triatló 2026
Aquest esdeveniment, de màxima rellevància en el calendari esportiu internacional, podria celebrar-se el juny de 2026
El Comitè Executiu de Europe Triathlon ha decidit que Tarragona serà la seu del Campionat d'Europa de Triatló 2026 en distància olímpica. Un esdeveniment de màxima rellevància al calendari esportiu internacional, que podria celebrar-se al juny de l’any 2026. Europe Triathlon ha aprovat la candidatura de Tarragona en primera votació i per unanimitat.
L'organització d'una cita d'aquesta magnitud inclou un programa complet amb competicions en les categories Elit, Grups d'Edat en distància Sprint i Estàndard, i Triatló Paralímpic, consolidant el compromís de la ciutat i del territori amb un triatló inclusiu i d'alt nivell. L'entorn del Port de Tarragona serà l'epicentre de les proves, ja que ofereix un enclavament estratègic per la seva capacitat logística, accessibilitat i atractiu per a l'organització d'esdeveniments internacionals de gran format.
El conseller d'Esports i Turisme Esportiu de l'Ajuntament de Tarragona, Mario Soler, ha qualificat de «molt il·lusionant» el fet que Tarragona aculli «aquest espectacular esdeveniment». «És una excel·lent notícia per a la ciutat i tota Catalunya. S'evidencia que la capitalitat esportiva de Tarragona és imparable», ha subratllat Soler, qui ha afegit que «la cita esportiva situarà, de nou, Tarragona en el mapa internacional de l'esport» i ha recordat que «es tracta d'un repte comú que es farà realitat gràcies al treball conjunt entre institucions i entitats».
El conseller d’Esports de la Generalitat de Catalunya, Berni Álvarez, ha assegurat que «la confirmació que Tarragona acollirà el Campionat d'Europa de Triatló 2026 és una magnífica notícia per a la ciutat, per a Catalunya i per a l'esport. Des del primer moment, quan rebem la proposta per part de la Federació Catalana i la Federació Espanyola de Triatló, vam veure clar que es tractava d'una oportunitat extraordinària. L'emplaçament és estratègic, compta amb unes condicions ideals per a acollir una competició d'aquest nivell i, sobretot, amb la implicació i entusiasme de l'Ajuntament, el Port i la resta de les institucions. Aquesta designació és el resultat d'un treball conjunt i d'una aposta ferma per impulsar el triatló i situar a Tarragona com a referent esportiu europeu. Estic convençut que en 2026 viurem un esdeveniment memorable que deixarà un llegat esportiu i social per als pròxims anys».
Per al president de l'Autoritat Portuària de Tarragona, Santiago J. Castellà, és un «orgull que la ciutat i, més concretament, l'entorn urbà del Port aculli un esdeveniment esportiu del més alt nivell». «Els nostres espais de Port-Ciutat s'han convertit en un dels principals pols de l'activitat esportiva de la ciutat. Cada any acollim esdeveniments de gran format, i ara, amb la celebració del Campionat Europeu de Triatló, ens posicionarem en l'àmbit internacional». El president del Port de Tarragona, a més, ha posat l'accent en «l'estreta col·laboració» de tots els organismes implicats en la candidatura per a aconseguir que «aquesta fita recali a Tarragona».
El president de la Federació Espanyola de Triatló, José Hidalgo, ha assenyalat que «estem realment satisfets que la Federació Europea hagi atorgat a Tarragona la celebració del Campionat d'Europa més important de l'any 2026. Un any tremendament important, a més, perquè és on comença el període de classificació olímpica. I començar al teu país, començar aquesta classificació amb el campionat més important d'Europa a Tarragona, és una gran notícia per als nostres esportistes i també per a la FETRI. Només puc donar les gràcies a la Generalitat i a l'Ajuntament de Tarragona pel suport que hem rebut per a presentar aquesta candidatura. Sens dubte, comencem amb un gran esdeveniment, però volem continuar construint, arran d'aquest primer, un gran projecte per a fer de Tarragona i de Catalunya, un referent mundial en el Triatló».
El president de Europe Triathlon, Marc d’Hoodge ha declarat que «per a la Europe Triathlon és un honor atorgar a Tarragona l'organització del Campionat d'Europa 2026. La candidatura va rebre un suport unànime perquè reuneix tot el que busquem: un enclavament excepcional en el Port de Tarragona, un comitè organitzador sòlid i un compromís real amb un triatló inclusiu —Elit, Grups d'Edat en Sprint i Estàndard, i Triatló Paralímpic—. Estem convençuts que al juny de 2026 viurem un campionat de referència que, a l'inici del nou cicle olímpic, projectarà a Tarragona i a Catalunya per tota Europa i deixarà un llegat esportiu i social perdurable».
Un sòlid comitè organitzador
La candidatura de Tarragona ha estat liderada per la Federació Espanyola de Triatló (FETRI) i ha comptat amb el suport institucional de l'Ajuntament de Tarragona, la Conselleria d’Esports de la Generalitat de Catalunya, l’Autoritat Portuària de Tarragona, la Federació Catalana de Triatló i el Consell Superior d'Esports (CSD), conformant un sòlid Comitè Organitzador que Europe Triathlon ha valorat molt positivament.
De fet, l'experiència organitzativa de la FETRI en grans esdeveniments esportius i en la col·laboració interinstitucional ha estat un element clau perquè Tarragona fos triada finalment com a seu del Campionat d'Europa de Triatló 2026, ja que així es garanteix l'èxit logístic, esportiu i social de la competició.
L'organització d'aquesta competició s'emmarca en l'aposta estratègica de Tarragona per consolidar la ciutat com una autèntica capital esportiva a escala internacional, sent referent en l'organització i acolliment d'esdeveniments esportius de primer ordre. Un altre dels principals objectius és fomentar el creixement del triatló a Catalunya i Espanya.