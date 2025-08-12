Ciclisme
Tarragona a punt per celebrar el 41è Trofeu Sant Magí de ciclisme
La ciutat recupera enguany aquest esdeveniment de la mà del Club Ciclista Camp Clar
Tarragona es prepara per acollir el 41è Trofeu Sant Magí de ciclisme que es disputarà aquest dissabte 16 d'agost a partir de les 11 h a la Rambla Nova. El Club Ciclista Camp Clar recupera enguany aquesta prova emblemàtica que torna a formar part del programa oficial de les festes de Sant Magí, consolidant-se com una cita destacada per als amants del ciclisme i l’esport local.
La cita és una nova parada de la Copa Critèrium 2025 i reunirà ciclistes de totes les edats i nivells, des de les promeses més joves fins a esportistes més experimentats, amb les categories elit, sub-23, i màster 30 i 40. El 41è Trofeu Sant Magí de Ciclisme és una oportunitat per gaudir del ciclisme en plena ciutat, un esdeveniment que uneix tradició, esport i festa.