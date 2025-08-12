Nàstic
Marc Casadó aplaudeix la decisió del Nàstic de cancel·lar el fitxatge de José Calderón
El jugador del Barça ha reaccionat amb un comentari al comunicat que el club ha publicat a Instagram
La decisió del Nàstic de fer marxa enrere al fitxatge del polèmic lateral esquerre José Manuel Calderón ha portat moltes reaccions d'aficionats i personalitats del món del futbol. D'entre totes aquestes, en sobresurt una de destacada: la del jugador del Barça, Marc Casadó.
El migcampista, en un comentari al comunicat que el club grana ha publicat a Instagram, ha aplaudit la resposta del club, després que gran part de l'afició tarragonina critiqués la incorporació d'aquest jugador. Calderón, durant un directe a instagram en la celebració de l'ascens a Segona Divisió amb el Còrdoba, va exclamar insults catalanòfobs: «Me cago en los muertos de los catalanes».
Marc Casadó, que ha reaccionat a la decisió grana, va viure de primera mà el conflicte en el seu moment. Fa dues temporades, precisament, estava al terreny de joc dispuntant l'ascens de categoria amb el Barça Atlètic davant del Còrdoba, que va acabar guanyant el conjunt andalús.
Parlem també es pronuncia
El patrocinador principal del Nàstic, Parlem Telecom, també ha aplaudit la decisió presa per la directiva grana. En una piulada, ha assegurat que «celebrem la decisió del Nàstic i la seva junta directiva després del diàleg mantingut sobre les nostres reserves respecte a aquest fitxatge». «Parlem valora que el club hagi optat per preservar els valors que club, ciutat, afició i empresa compartim», ha afegit.
La jornada d'avui ha estat marcada, precisament, per aquesta notícia. L'anunci del fitxatge de Calderón pel Nàstic ha sobrepassat les 400.000 visites a Twitter i ha acumulat gairebé 600 comentaris.