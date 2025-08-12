Bàsquet
L’Ibersol CBT fitxa el base Jan Campeny
Es tracta d’un jugador de 19 anys i 1,98 d’alçada i gran potencial que les dues últimes temporades ha jugat al CB Salt de la Tercera FEB
L’Ibersol CBT ha incorporat el base Jan Campeny, un jugador de 19 anys i 1,98 d’alçada que les dues últimes temporades ha defensat la samarreta del CB Salt a la Tercera FEB, la categoria a la que competiran els tarragonins aquest proper any. Campeny és un base alt que destaca per la seva capacitat atlètica i per la seva verticalitat. La darrera temporada va registrar unes mitjanes de 8 punts, 4,2 rebots, 2,7 assistències i 1,4 recuperacions per partit.
L’entrenador de l’Ibersol CBT, Toni Larramona, el descriu com «un jugador amb molt talent i una gran projecció que coneix la categoria, tot i la seva joventut». A nivell tècnic, Larramona explica que «domina el joc en transició, és bo en l’1 contra 1 i en el pick & roll, és molt agressiu i vertical, però també destaca en defensa, on gràcies al seu físic ens ajudarà molt en els ajustos i també en el rebot defensiu per poder potenciar el joc en transició, que ha de ser una de les nostres senyes d’identitat».
El jugador ha manifestat estar «molt content per l’etapa que començo a l’Ibersol CBT, agraeixo molt que se’m doni aquesta oportunitat, intentaré ajudar l’equip amb tot el que pugui perquè assolim els nostres objectius». Campeny assegura que té «moltes ganes de conèixer els companys, l’entorn del Club Bàsquet Tarragona i la ciutat» i de «començar a treballar per arribar al màxim nivell de forma al començament d’una temporada de la que espero grans coses, tant a nivell individual com col·lectiu».