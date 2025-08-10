iQFOiL
Sandro Portune, del CN Salou, conquereix una de les proves del Mundial a França
El salouenc va ser l'únic representant català i va acabar entre els 25 primers
Sandro Portune, del Club Nàutic Salou, va tancar la seva participació en el Campionat del Món d’iQFOiL Youth amb bones sensacions. El salouenc va assolir la victòria d’una de les proves del campionat celebrat a Brest (França) i acabar entre els tres primers en tres mànegues més, col·locant-se entre els 25 primers classificats.
Portune, que va ser l’únic representant català de la cita, va participar en la modalitat sub-19, on va acabar en 24a posició després de completar les 13 proves del mundial d’un esport que serà olímpic a Los Ángeles 2028.
Malgrat unes condicions complicades per la falta de vent, Portune i els dos companys de la selecció espanyola es van colar entre els 25 primers dels 150 participants de 26 països diferents. Després de conquerir el campionat d’Espanya el passat mes de febrer i amb l’experiència del Mundial a l’esquena, Portune continua la seva millora.
El jove windsurfista salouenc té per davant una concentració amb l’equip preolímpic nacional a l’agost i el tercer Mundial aquest any, després de classificar-se tant per al campionat sènior com al juvenil. El Mundial sub-23 serà a Portugal el proper mes de setembre.