Esport
Tarragona, candidata per a ser seu del Campionat d’Europa de Triatló 2026
L’esdeveniment tindria lloc els dies 13 i 14 de juny de 2026
Tarragona ha fet oficial la seva candidatura per ser la seu del Campionat d’Europa de Triatló 2026, una de les cites més rellevants del calendari internacional d’aquest esport. L’esdeveniment tindria lloc els dies 13 i 14 de juny de 2026 i suposaria una fita destacada en la promoció del triatló a Catalunya i a l’Estat espanyol.
La proposta, liderada per la Federació Espanyola de Triatló (FETRI), compta amb un ampli suport institucional que inclou l’Ajuntament de Tarragona, la Conselleria d’Esports de la Generalitat de Catalunya, la Federació Catalana de Triatló, l’Autoritat Portuària de Tarragona i el Consell Superior d’Esports (CSD). Totes aquestes entitats conformen un comitè organitzador sòlid i compromès amb la candidatura, presentada davant la European Triathlon Union (ETU).
El projecte contempla un programa esportiu complet que inclouria competicions en les categories Elit, Grups d’Edat (en distàncies Esprint i Estàndard) i Triatló Paralímpic. Aquesta aposta consolida el compromís de Tarragona amb un model de triatló inclusiu, de primer nivell i obert a totes les edats i capacitats.
L’epicentre de les proves se situaria a l’entorn del Port de Tarragona, un enclavament estratègic que ofereix grans avantatges logístiques, accessibilitat i atractiu turístic, consolidant-lo com un escenari ideal per a acollir esdeveniments esportius internacionals.
El conseller d’Esports de la Generalitat, Berni Álvarez, ha destacat el suport institucional a la proposta: «Quan ens va arribar la proposta de candidatura, vam determinar que era una molt bona oportunitat per a Tarragona. L'emplaçament és idoni, no només per celebrar el Campionat d'Europa el 2026, sinó també per potenciar aquest esport a Catalunya en el futur».
José Hidalgo, president de la FETRI, ha subratllat el valor estratègic de la candidatura: «Representa una oportunitat per projectar la ciutat i Catalunya com a referents del triatló a nivell europeu», alhora que reforça la implicació de les institucions amb els valors de l’esport.
Per la seva part, Mario Soler, conseller d’Esports i Turisme Esportiu de l’Ajuntament de Tarragona, ha qualificat el projecte com «un repte il·lusionant» i ha afegit que «Tarragona és una capital esportiva de referència amb una gran capacitat organitzativa per acollir esdeveniments de màxim nivell».