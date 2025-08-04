Atletisme
El Campionat d’Espanya Absolut, amb èxit esportiu tarragoní
Prop d’una desena d’esportistes del Camp de Tarragona van participar a la competició
El Campionat d’Espanya Absolut d’Atletisme va comptar amb un gran protagonisme per part dels esportistes tarragonins durant tot el cap de setmana de competició. Ahir, en la jornada de tancament, va ser el torn de Mireia López que, després de classificar-se a la final dels 100 metres tanques, va acabar aconseguint la sisena posició.
La gran notícia de l’esport local ha estat la plata del reusenc Abdessamad Oukhelfen en la final dels 5.000 metres masculina. Thierry Ndikumwenayo va revalidar el títol, però l’atleta del Baix Camp va estar ben a prop d’emportar-se l’or. Va mostrar la seva explosivitat en un esprint a la recta final que va provocar l’ovació del públic de l’Estadi Natalia Rodríguez de Tarragona. L’esprint el va situar a la segona posició —en superar Eduardo Menacho— i el va deixar a ben poc de la primera.
El reusenc va fer un temps de 13:35,96 i el primer classificat, 13:35,69. El fondista, després de la cursa, va explicar als micròfons d’Esport3 que el de dissabte «era un dia per demostrar, aquí a Tarragona que és la meva segona casa. Em conec bastant bé la pista, perquè hi entreno molt». A més, després d’agrair a l’organització i la ciutat, com a bon reusenc, va concloure l’atenció a la televisió públic amb un «Visca Reus!».
Una de les darreres proves que es van dur a terme al Campionat va ser la dels 100 metres tanques femenina. Per l’afició tarragonina era també una de les més esperades perquè hi participava l’atleta del CA Tarragona, Mireia López. Després d’una bona semifinal en què va aconseguir la millor marca personal de la temporada —13,37 segons—, va tancar la final sisena amb un temps de 13,48.
Més enllà d’Oukhelfen i López, el territori va estar ben representant amb molts altres atletes. Ahir diumenge al matí, el torrenc Aarón Sola va quedar novè en llançament de pes gràcies a una marca de 16,04. Els germans Súarez Piza —Marc i Júlia—, de la Riera de Gaià, van participar en els 10.000 metres marxa. En categoria masculina, Marc Suárez va haver d’abandonar la prova abans d’arribar al tram final i, en categoria femenina, Júlia Suárez va acabar en vuitena posició, gràcies a un temps de 50:23,81.
Pel que fa a les atletes del Club Atletisme Tarragona, Sira Bó va acabar onzena a la final dels 3.000 metres amb obstàcles, amb una marca d’11:31,20 i Laurine Elisa Marimón va ser cinquena al triple salt amb una marca de 12,81. Finalment, la també tarragonina Montserrat Montañés —que entrena a l’Unicaja Jaén Paraíso Interior— va quedar desena a la final de llançament de martell amb un llançament de 53,51 metres.