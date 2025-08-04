Pàdel
Ari Sánchez cau a les portes del títol
La reusenca va perdre la final del Tarragona P1 davant de Gemma Triay i Delfina Brea
No ha pogut ser. La reusenca Ari Sánchez i la seva parella Paula Josemaría van caure ahir en la final del Cupra Costa Daurada Tarragona Premier Padel P1. S’ho van deixar tot fins a l’últim alè, però Gemma Triay i Delfina Brea van culminar una exhibició que les va permetre emportar-se el títol en dos sets i, a més, el lideratge del rànquing mundial —que ostentaven fins al moment la parella Sánchez-Josemaria.
Sobre el paper, no existia una millor jornada que la que es va viure ahir. Tant en categoria masculina com en la femenina, les finals emparellaven les dues millors parelles del rànquing mundial. La reusenca Ari Sánchez i la seva companya, Paula Josemaría, —parella número 1 del món— van obrir la darrera tarda de torneig davant de Gemma Triay i Delfina Brea —parella número dos del món—. Aquesta era la sisena vegada que s’enfrontaven totes dues parelles i l’històric no acompanyava la reusenca, perquè tan sols havien pogut guanyar-les dos cops.
El partit no va poder començar més igualat. Per la banda de la parella local, la palista del Baix Camp durant bona part del primer set, va cometre errors sorprenents d’una número dos del món. A cada error, però, Ari Sánchez tenia 4.500 persones que l’acompanyaven al Palau d’Esports i que no la deixaven acotxar al cap. Dit i fet, tant ella com Paula Josemaría van aconseguir refer-se de les errades, fins al punt que el primer set va arribar al 5-5.
Durant els primers deu jocs, hi va haver imprecisions en les parelles que havien de restar que els feien perdre el break. A l’onzè, però, Triay i Brea van aconseguir trencar la tendència. La reusenca encara va tenir temps de convertir els errors de l’inici de matx en accions estelars i aconseguir forçar el tie-break. Després de tres pilotes de set, les número dos mundials van aconseguir emportar-se el primer set.
Un cop arribats a aquest punt, Sánchez i Josemaría ja tenien el partit molt costa amunt i havien de superar una odissea per poder emportar-se el P1. I el miracle no va arribar. La dinàmica del segon set va continuar en la mateixa que el primer. Superades les dues hores de matx i després que Ari Sánchez salvés un punt de partit, Triay i Brea van aconseguir tancar el matx en 6-7 i 4-6.
Així doncs, va arribar el sisè títol per la parella hispanoargentina en aquest 2025, que no només van guanyar el P1, sinó que també van aconseguir desbancar a Ari Sánchez i Paula Josemaría com a parella número 1 del món. La reusenca i l’extremenya no estaven fora del lideratge del pàdel mundial des de l’Italy Major del juliol del 2023.