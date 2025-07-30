Bàsquet
Surten a la venda els abonaments de les lligues catalanes ACB i Femenina 2025
La 46 Lliga Catalana ACB i la 37a Lliga Catalana Femenina arribaran a Tarragona del 17 al 21 de setembre
Del 17 al 21 de setembre de 2025, Tarragona es convertirà en l'epicentre del bàsquet català, tant de categoria femenina com masculina, amb la celebració de les Lligues Nacionals Catalanes ACB i Femenina 2025, organitzades per la Federació Catalana de Basquetbol. Els abonaments pels 10 partits previstos ja estan a la venda en aquest ENLLAÇ del web de l'Ajuntament de Tarragona.
El Palau d'Esports Catalunya tornarà a ser la seu de la Lliga Catalana d'equips ACB que comptarà amb la presència de Barça, BAXI Manresa, Joventut Badalona, MoraBanc Andorra, Bàsquet Girona i Hiopos Lleida. La competició repetirà l'exitosa fórmula presentada la temporada passada: constarà d'una fase prèvia amb dos grups de tres equips (Grup 1: BAXI Manresa, Bàsquet Girona i Hiopos Lleida / Grup 2: Barça, Joventut Badalona i MoraBanc Andorra), que s'enfrontaran tots contra tots, a una sola volta, durant els dies 17, 18 i 19 de setembre, amb franges horàries pendents a determinar per la programació de la Televisió de Catalunya. Els primers classificats accediran a la gran Final, que se celebrarà diumenge 21 de setembre, a les 19:30 h, i en directe per Esport3.
Lliga Catalana Femenina
Enguany, Tarragona i el seu Palau d'Esports Catalunya també s'estrenarà com a seu d'una Lliga Catalana Femenina que tornarà a adoptar el tradicional format de Final a Quatre, a partit únic. El vigent campió Cadí La Seu, guanyador en les últimes quatre edicions de manera consecutiva, s'enfrontarà amb el Joventut Badalona en una de les semifinals previstes pel dissabte 20 de setembre a les 16 h, mentre que l'Spar Girona es mesurarà amb el campió de la Lliga Catalana LF Challenge 2025 a la semifinal de les 12:30 h del mateix dissabte. Els dos equips guanyadors disputaran la Final, que es jugarà a les 16:30 h del diumenge 21 de setembre. Tots els partits s'emetran en directe per la Televisió de Catalunya a través del seu canal Esport3.
Pel que fa als abonaments que surten avui a la venda, l'Ajuntament de Tarragona i Federació Catalana de Basquetbol ofereixen una oferta exclusiva per a grups de clubs i escoles federades. Aquesta promoció inclou entrada als 10 partits (preu aplicable a partir de col·lectius amb 20 persones) a través d'uns descomptes que els federats i federades han de demanar al seu club.