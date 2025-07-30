Bàsquet
L’Ibersol CBT dona una fitxa del primer equip a Iker Fernández
El jove base de 19 anys havia tingut fitxa amb el Sènior B durant els últims dos cursos
L’Ibersol CBT ha incorporat el base Iker Fernández com a jugador amb fitxa del primer equip de cara a la pròxima temporada, en què competirà a la Tercera FEB. Fernández, de 19 anys i 1,85, havia tingut fitxa del sènior B en les dues darreres temporades, però ja havia estat en dinàmica de l’equip de Segona FEB, on, sobretot la passada temporada, ja havia tingut minuts a pista de manera habitual.
El jugador de Vilafranca del Penedès prové de les categories inferiors del Club Bàsquet Tarragona, al que es va incorporar en categoria júnior després d’haver passat pel Club Bàsquet Manresa, entre altres.
L’entrenador de l’Ibersol CBT, Toni Larramona, ha valorat molt positivament «el salt al primer equip d’un jugador de la casa que ja ha estat en la dinàmica en les dues darreres temporades». Larramona creu que «ara li arriba el moment de consolidar-se, i crec que ho pot fer gràcies al seu talent».
El tècnic enumera les virtuts d’Iker Fernández: «És un jugador amb màgia, desequilibra en l’1x1, fa millors als seus companys amb les seves assistències i és un bon llançador de tres punts, tot i que crec que en aquesta faceta encara té marge de millora».
Per la seva banda, Iker Fernández s’ha mostrat «molt il·lusionat per l’oportunitat de ser jugador del primer equip» i assegura que està «preparat per donar-ho tot i per continuar creixent com a jugador i com a persona aprenent de l’entrenador i dels companys». Fernández confessa que «es fa realitat el somni que tenia des que vaig entrar al club» i confia en «fer una bona temporada, tant individualment com col·lectivament».