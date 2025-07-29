Pàdel
Rubén Viñuales: «Tarragona és la capital mundial del pàdel»
El batlle ha reivindicat també el paper de Tarragona com a ciutat referent en l’organització d’esdeveniments esportius de primer nivell
Tarragona s'ha convertit aquesta setmana en l'epicentre mundial del pàdel amb la celebració del torneig Crupa Costa Daurada Tarragona Premier Padel P1, una de les cites destacades del circuit professional Premier Padel, que per primera vegada fa parada a la ciutat.
L’alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, ha visitat aquest matí el Palau d’Esports Catalunya, a l’Anella Mediterrània, on s’estan disputant més de 100 partits des del passat diumenge i fins al 3 d’agost. Durant la seva visita, Viñuales ha destacat l’impacte de l’esdeveniment: «Aquesta setmana Tarragona és la capital mundial del pàdel. El Palau d’Esports s’ha transformat totalment per acollir aquesta espectacular cita esportiva. És un luxe ser la seu d’aquest campionat.»
El batlle ha reivindicat també el paper de Tarragona com a ciutat referent en l’organització d’esdeveniments esportius de primer nivell: «Tarragona és una capital esportiva de referència que cada vegada acull més competicions d’àmbit internacional.»
A l’acte també hi han assistit el conseller d’Esports i Turisme Esportiu, Mario Soler, el president d’Octagon, Joan Cuscó, i el jugador Tonet Sans. El torneig forma part del circuit Premier Padel 2025, que compta enguany amb 24 tornejos a 16 països, en una clara aposta per impulsar l’expansió del pàdel arreu del món.