El Palau d’Esports respira pàdel amb el Cupra Costa Daurada Tarragona P1
El torneig es va encetar ahir diumenge amb els primers enfrontaments de la fase prèvia classificatòria
El Palau d’Esports Catalunya de Tarragona va acollir ahir la primera jornada del Cupra Costa Daurada Tarragona P1 Premier Padel. A les instal·lacions a l’Anella Mediterrània, amb tres pistes simultànies, es van poder veure des de bon matí els partits corresponents a la fase prèvia classificatòria del torneig.
Al matí, va ser el torn de la categoria masculina —des de les 8.30 h fins als volts de les 17 h— i a la tarda, el de la femenina. La pista central del Palau es va estrenar amb l’encontre entre les parelles d’Aimar Goñi i Mario Ortega i dels germans Meléndez Amaya. A més d’aquest matx, entre totes tres pistes van passar quinze partits més de la categoria masculina i vuit de la femenina.
Durant el dia d’ahir, van participar dos jugadors del Camp de Tarragona, però cap d’ells van aconseguir el passi a la següent ronda. Per una banda, en categoria masculina, el jove cambrilenc Hugo Estébanez—del CT Reus Monterols—, acompanyat del barceloní Joaquim Florensa, va caure en dos sets (6-0, 6-1) davant de la parella conformada per Huete Hernández i Arce Simo.
Tot i la derrota, el cambrilenc va certificar ahir la seva estrena en un torneig de Premier Padel amb només setze anys. Per altra banda, en categoria femenina, la tarragonina Ainara Pozuelo i la seva parella Sandra Oliveras van perdre davant de Marta Arellano i Jana Montes per 2-6 i 3-6.
Avui, el torneig continuarà amb la segona jornada de la fase prèvia classificatòria al Palau d’Esports Catalunya.