L’Hospitalet de l’Infant acollirà la XVII Cursa Popular aquest diumenge
El punt de trobada serà el passeig marítim de la platja de l’Arenal
L’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, a través de l’Àrea d’Esports, organitza el diumenge 27 de juliol la XVII Cursa Popular de l’Hospitalet de l’Infant, una de les proves més consolidades de l’estiu esportiu al municipi.
El punt de trobada serà, com és tradició, el passeig marítim de la platja de l’Arenal, a la zona de la Base Nàutica, des d’on es donarà el tret de sortida a les 20 h. Els participants podran escollir entre dues modalitats: una cursa curta de 900 metres (1 volta al circuit petit) o una cursa llarga, de 4,8 km (4 voltes al circuit gran).
L’objectiu principal de la Cursa Popular és «fomentar la pràctica esportiva entre la ciutadania i gaudir d’una activitat saludable en un entorn privilegiat», segons ha recordat la regidora d’Esports, Yolanda Marqués.
Als tres primers classificats absoluts de la cursa llarga, i el primer i la primera atleta local se’ls lliurarà un trofeu; i tots i totes les participants rebran un obsequi commemoratiu de la jornada.
Inscripcions
La participació és totalment gratuïta. Les persones interessades podran apuntar-se el mateix dia de la cursa, de 18:15 a 19:30 h, al punt de sortida.
L’any passat, aquesta activitat va reunir més de 350 corredors, convertint-se en una autèntica festa de l’esport popular a l’aire lliure.