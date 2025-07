L’equip de Swim for ELA travessa l’estret de Gibraltar

L'equip de Swim for ELA, un cop van aconseguir la fita de creuar l'Estret de Gibraltar.Swim for ELA

Aquesta vegada sí que ho han aconseguit. L’equip de Swim for ELA format pels reusencs Jordi Cervera i Diego Ortega, la morellenca Viki Font i la rierenca Mireia Sánchez van aconseguir ahir al migdia creuar els 14,5 km que separen l'estret de Gibraltar.

Després de gairebé quatre hores nedant en mar obert, els quatre nedadors van celebrar aquesta fita que s’havien proposat ja fa anys i que encara no havien pogut complir a causa del mal estat de la mar en les anteriors ocasions.

Però aquest cop no ha estat gens fàcil, com ens explica Jordi Cervera «ha estat una travessa molt dura perquè hi havia onades de gairebé 1 metre que venien de costat i ens dificultaven avançar, però tot i això ho hem aconseguit, després de 3 hores i 50 minuts hem arribat i ha estat un moment molt emocionant que dediquem al nostre estimat amic Siscu Morell de l’Associació Swim for ELA».

Aquesta és una de les nombroses iniciatives que proposa l'organització sense ànim de lucre Swim for ELA. D'aquesta manera, proposen divulgar i donar a conèixer l'esclerosis lateral amiotròfica, una malaltia neurològica degenerativa que afecta les cèl·lules nervioses encarregades de controlar els músculs.