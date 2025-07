El CB Valls anuncia el retorn d'Adrià Trouvé

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

El Club Bàsquet Valls ha anunciat el retorn d’Adrià Trouvé, aler tarragoní de 24 anys, que torna a vestir la samarreta vallenca després de la seva marxa ara fa dues temporades per defensar, primer, els colors del CB Chantada, de Galícia, i, la temporada passada, els del CB Tarragona, a la Segona FEB.

Format a les categories inferiors de l'AB Vendrell i després d'un breu pas pel CB Tarragona, Trouvé va arribar al CB Valls per jugar les temporades 2021-2022 i 2022-2023. En la seva primera etapa al club de l’Alt Camp, l’aler de 195 cm d’alçada va ser una peça clau, acreditant un promig del 62,8 % en tirs de dos punts i del 63,8 % en tirs lliures, tot recuperant més de cinc rebots per partit.

A Valls es va consolidar com un dels tiradors més fiables de la llavors anomenada Lliga EBA. Avui, Adrià Trouvé és considerat un dels alers més complets i en forma de la Tercera FEB, capaç de marcar diferències tant ofensivament com defensivament, gràcies a la seva velocitat, intensitat i talent.

Des del CB Valls es destaca la seva polivalència, el seu físic atlètic i la seva capacitat per incidir en múltiples facetes del joc. A més, el fet de conèixer la casa suposa un valor afegit per a un jugador que arriba per reforçar el grup en una competició que, enguany, promet ser especialment exigent i competitiva.