El Campionat d'Espanya absolut d'atletisme reunirà més de 700 atletes a l'Anella Mediterrània

Aquest dimecres s'ha presentat oficialment el Campionat d'Espanya absolut d'atletisme que, per primera vegada a la història, es disputarà a Tarragona, concretament a l'estadi Natalia Rodríguez de l'Anella Mediterrània. Es tracta de l'esdeveniment més important i amb més trajectòria d'aquesta modalitat esportiva a escala estatal que, entre els dies 1 i 3 d'agost, reunirà més de 700 atletes (688 inscrits individuals, 355 homes i 333 dones; i queden per afegir els participants en els relleus que es confirmaran la mateixa setmana de la competició).

Es podran veure en directe els millors atletes del moment, que busquen la classificació per al Campionat del Món d'Atletisme de Tòquio que se celebrarà el pròxim setembre. Tarragona és, doncs, una parada obligada per tots ells, tant per l'oportunitat d'aconseguir les mínimes sol·licitades com per assolit els bitllets directes.

En el transcurs de la presentació, l'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, ha manifestat que aquesta gran cita va més enllà del mateix campionat: «És un fet històric que referma la capitalitat esportiva de Tarragona». «Tarragona és una ciutat molt acollidora i en l'àmbit esportiu s'està més que demostrant», ha afegit Viñuales, qui ha invitat a tothom «a gaudir d'aquest gran espectacle esportiu i de la ciutat».

La representant territorial de l'Esport a Tarragona, Estefania Serrano, ha destacat la «importància de descentralitzar els esdeveniments esportius» i ha subratllat que cites com aquestes «demostren la capacitat organitzativa i el talent local». Per la seva banda, el vicepresident primer de la marca Costa Daurada del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona, Eduard Rovira, ha posat en valor la «Costa Daurada com a destinació esportiva tant per l'acollida d'esdeveniments com pel foment per l'esport base».

El president de la Real Federación Española de Atletismo, Raúl Chapado, ha manifestat que aquest campionat «és un moment clau pel tot el que representa esportivament i també per l'impacte mediàtic i econòmic que tindrà, és un esdeveniment que està generant molt d'interès». «Aquest campionat ens fa molta il·lusió perquè coincideix amb el 35è aniversari del nostre club», ha explicat per la seva banda el president del Club d'Atletisme Tarragona, Joan Bardina, qui ha destacat la importància «del personal voluntari que el mateix club aportarà durant l'esdeveniment».

En la presentació també han participat la presidenta de la Federació Catalana d’Atletisme (FCA), Mercè Rosich; i els atletes tarragonins Mireia López i Sira Bó.

42 proves i nous campions d'Espanya

Durant els tres dies de competició, es duran a terme 42 proves tant en categoria femenina com masculina: 38 individuals i quatre de relleus. Es podran veure les competicions de velocitat, mig fons, fons, tanques, salts, llançaments, marxa i proves combinades; i la cita donarà a conèixer el nom de 38 nous campions d'Espanya individuals entre totes les disciplines, amb igualtat de proves entre homes i dones, a més dels quatre clubs campions d'Espanya de relleus.

En total participaran 117 clubs i hi haurà representants de les 17 federacions autonòmiques, sent Catalunya la federació que aporta un major nombre d'atletes al campionat (147 atletes), per davant de la Comunitat de Madrid (111) i la Comunitat Valenciana (78). També Catalunya aporta el nombre més gran de clubs (21), pels 17 de Madrid i els 11 del País Basc.

Entre els atletes més destacats es troben els tarragonins Mireia López i Alex Lago, la catalana i nova plusmarquista nacional de 200 m Jaël Sakura Bestué, totes les medallistes dels World Relays, el català medallista mundial de 800 m Josué Canales, a més de la campiona olímpica de 20 km marxa que competirà en els 10.000 marxa, María Pérez.

Els horaris de divendres 1 d'agost i dissabte 2 d'agost seran de 9.30 a 13 h i de 19.30 a 23 h; i diumenge 3 d'agost seran de 10.40 a 13 h i de 19.30 a 22.30 h. Durant l'esdeveniment participaran uns 130 voluntaris, la majoria d'ells del Club d'Atletisme Tarragona.

Les entrades i abonaments estan a la venda en la pàgina web de la Real Federación Española de Atletismo (RFEA) i tota la informació sobre l'esdeveniment es pot consular en aquest ENLLAÇ.

El campionat també es podrà seguir de manera íntegra i en directe per TV3, Teledeporte i RTVEplay. L'esdeveniment és organitzat per la RFEA amb la col·laboració del Club d'Atletisme de Tarragona, del departament d'Esports de la Generalitat de Catalunya, l'Ajuntament de Tarragona, la Diputació de Tarragona i la Federació Catalana d'Atletisme.