L'Ibersol CBT recupera l'aler-pivot tarragoní David Loras

L’aler-pivot David Loras defensarà la samarreta de l’Ibersol CBT la pròxima temporada. Loras, de 22 anys i 2,05 d’alçada, s’incorporarà a l’equip del Serrallo després que la temporada passada milités al CB Valls, club on també va jugar la 2022-23 i la 2021-22. David Loras es va formar a les categories inferiors del Club Bàsquet Tarragona.

L’entrenador de l’Ibersol CBT, Toni Larramona, ha valorat molt positivament una incorporació que «era prioritària». Larramona argumenta que «és un jugador de la casa que en els últims anys ha tingut un creixement molt important fora del club que volem que continuï aquesta pròxima temporada amb la nostra samarreta, volem ajudar-lo en aquest sentit».

El tècnic descriu Loras com «un jugador competitiu amb ganes de seguir millorant» que «domina la zona gràcies al seu físic, ens ajudarà molt en el rebot i en la defensa, a més tira bé des de la mitja distància i creiem que pot millorar des del triple».

Per la seva banda, David Loras s’ha mostrat «molt satisfet de tornar a casa i, encara més perquè el projecte que s’està construint amb més protagonisme per als jugadors de quilòmetre zero és molt il·lusionant». Loras té interioritzats «els objectius individuals i col·lectius que m’ha marcat l’entrenador» i es mostra confiat d’assolir-los per seguir millorant «com a jugador i com a persona».