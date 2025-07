El CBT fa oficial la renovació de David Fernández

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

David Fernández continuarà un any més defensant la samarreta de l’Ibersol CBT, després que jugador i club hagin acordat la seva renovació. El base tarragoní, un dels referents de l’equip, continuarà sent el capità del nou projecte del Club Bàsquet Tarragona, que la propera temporada militarà a la Tercera FEB.

David Fernández té 34 anys i la pròxima temporada serà la seva 17a amb l’entitat blava. En aquests anys, Fernández ha competit amb el CBT a Primera, Segona i Tercera FEB, sempre amb un gran rendiment tant a nivell esportiu com de compromís amb el club, sent el capità de l’equip i un dels referents tant a la pista com al vestidor.

L’entrenador de l’Ibersol CBT, Toni Larramona, destaca que «volem fer un equip amb identitat i un jugador com David Fernández, amb el seu lideratge i la seva personalitat, és clau». Larramona també ha destacat les virtuts esportives del capità: «És un jugador que mai s’amaga i que ens ha d’aportar moltes coses a la pista, amb el seu tir exterior, la seva defensa i l’experiència que té en moments decisius en els que tenir jugadors que saben què necessita l’equip marca la diferèrncia», ha apuntat el tècnic.

Per la seva banda, David Fernández s’ha mostrat «molt satisfet per seguir aportant a aquest nou projecte, en el que els jugadors de quilòmetre zero guanyaran pes específic». Fernández confia en «contribuir a que sigui un bon any, tant des del meu rendiment esportiu com a nivell d’ajudar als joves a créixer i consolidar-se al primer equip del CBT».