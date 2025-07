Santi Benito deixa la presidència del CB Salou

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

Santi Benito deixarà de ser el president del Club Bàsquet Salou aquesta temporada. Després d'onze anys al capdavant de l'entitat del Baix Camp Benito fa un pas al costat, però no marxa. A partir d'ara, ocuparà el càrrec de director esportiu.

El dirigent va agafar les regnes del club el 2014. En aquell moment, el club competia a Segona Catalana. Ara, onze anys després, deixa la presidència amb el club assentat a Segona FEB —aquest any, el CB Salou acumularà cinc cursos consecutius a la categoria. A partir d'ara, serà Joan Eduard Martínez qui ocuparà la vacant presidencial.

Santi Benito assegura que el desgast és el motiu pel qual abandona la presidència del club. Durant el seu comiat, s'ha encarregat també de reivindicar la manca de suport institucional que rep el club: «Sempre hem rebut l'ajuda de l'Ajuntament de Salou i de Pere Granados», però han trobat a faltar altres institucions com «la Diputació de Tarragona o el Patronat de Turisme».

«Demanem des de fa temps poder portar amb orgull la marca Costa Daurada, com a capital que som», va assegurar l'expresident. Són diversos els clubs que llueixen la marca i el CB Salou no vol ser menys: «El Nàstic, amb el Nou Estadi Costa Daurada o la secció d'hoquei del Reus Deportiu que també rep el seu suport».

Benito espera que el CB Salou es pugui mantenir molts anys a aquest nivell, però avisa que si els agents externs no fan un cop de mà, la situació es pot complicar. «El projecte s'ha aguantat pel meu esforç i per la meva butxaca. Tant professionalment com personalment, ara ja no és possible, però esperem que sigui viable a mitjà o llarg termini», afirma Benito.