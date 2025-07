Proposen una sanció de 60.001 euros per un aficionat pels incidents del Múrcia-Nàstic

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

La tornada de la semifinal del play-off d'ascens entre el Múrcia i el Nàstic ha portat cua. Els incidents succeïts en la prèvia del partit als voltants de l'Estadi Enrique Roca han acabat amb una proposta de sanció de 60.000 euros i tres més de 5.000 euros per part del Consell Superior de l'Esport (CSD) cap a aficionats.

Per una banda, el CSD ha emès una proposta de sanció de 60.001 euros i prohibició d'accés a recintes esportius per un període de dos anys per un individu que, tot i que ja tenia en vigor una prohibició d'accés als recintes esportius, va participar activament en un incident d'ordre públic. A més, el Consell també ha proposat sancions de 5.000 euros i prohibició als recintes esportius durant 12 mesos a tres individus que van llençar objectes contra la policia.

Els incidents entre aficionats de tots dos equips van succeir al voltant de la porta 14 de l'Estadi Enrique Roca. Precisament, davant de l'accés dels aficionats del Nàstic de Tarragona al camp del conjunt murcià.