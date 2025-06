Tarragona serà la seu dels pròxims jocs Specials Olympics a Catalunya

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

Després de presentar-se com a candidata, Tarragona ha estat la ciutat escollida per acollir un dels Jocs més grans d'Europa per persones amb discapacitat intel·lectual: els Jocs Specials Olympics a Catalunya, que rebran el nom de Jocs Specials Olympics Tarragona 2026. L'esdeveniment arribarà l'octubre de l'any vinent en dates que encara s'han de concretar i preveu reunir un miler d'esportistes i entrenadors d'arreu de l'Estat, als qui se sumaran les milers de persones voluntàries, familiars i espectadors de la multitud d'activitats que es programaran.

«Tarragona suma un nou esdeveniment esportiu de grandíssim nivell, uns jocs que ens fan molta il·lusió i que convertiran la ciutat en el centre de l'esport adaptat. Un cop més, s'evidencia la capitalitat esportiva de Tarragona, referència per acollir i organitzador tota mena d'esdeveniments esportius», ha manifestat el conseller d'Esports i Turisme Esportiu de l'Ajuntament de Tarragona, Mario Soler, qui ha afegit que «la candidatura presentada per poder acollir aquests jocs s'emmarca en l'aposta ferma per l'esport inclusiu i l'esport per a tothom de l'Ajuntament de Tarragona».

Aquests Jocs, organitzats per la Federació ACELL amb la col·laboració de l'Ajuntament de Tarragona, seran internacionals, ja que es convidaran a diferents països europeus. Es practicaran diversos esports com ara: atletisme, natació, bàsquet, futbol-5, tennis, pàdel, handbol gimnàstica i petanca.