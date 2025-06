Posa nota a l'entrenador del Nàstic, Luis César

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

Des de Diari Més volem conèixer l’opinió dels aficionats grana sobre la tasca de l’entrenador Luis César Sampedro. L’objectiu és recollir les valoracions dels seguidors per tal d’elaborar una anàlisi detallada de la temporada 2024-2025, que es publicarà properament a l’edició en paper del diari. La veu de l’afició serà clau per completar aquest balanç de curs.

Amb la temporada ja finalitzada, arriba el moment de fer balanç, valorar el camí recorregut i reflexionar sobre els encerts i errors que han marcat aquest any futbolístic. Luis César va assumir la responsabilitat de dirigir el Nàstic en un moment clau, quan només quedaven dues jornades per tancar la lliga regular. En aquest breu però intens període, l'entrenador va intentar imposar la seva filosofia i un canvi d’estil respecte a l’equip que s’havia vist fins aleshores.

Sota la seva direcció, el Nàstic va evolucionar d’un conjunt caracteritzat per un joc de contraatac i orientat a la recerca del gol a un equip més centrat en el control del partit, amb marcadors ajustats i una proposta futbolística basada en la solidesa. Aquest canvi es va reflectir tant en la manera de jugar com en els resultats.

En total, amb Luis César a la banqueta, el Nàstic va aconseguir tres victòries importants: contra l’Arenteiro al Nou Estadi, contra el Real Murcia a domicili i també fora de casa davant la Real Sociedad B. A més, l’equip va sumar dos empats: un davant el Real Murcia a Tarragona i un altre contra la Gimnástica Segoviana fora. La única derrota va arribar al Nou Estadi, contra la Real Sociedad B.

Finalment, malgrat l’esforç i la feina feta en les últimes setmanes, el Nàstic no va poder assolir l’objectiu de l’ascens. L’equip va acabar caient en el play-off, després de no aconseguir capgirar el desfavorable 1-3 encaixat al partit d’anada davant el ‘Sanse’. Aquest desenllaç ha deixat sensacions diverses entre l’afició, que ara té l’oportunitat de posar nota a la gestió i el rendiment de l’entrenador.

És per això que des del Diari Més obrim aquest espai de participació per recollir l’opinió dels seguidors. Les vostres valoracions seran essencials per entendre com s’ha viscut aquesta etapa des de la graderia i per completar l’anàlisi global d’una temporada que, sens dubte, ha estat intensa i plena d’emocions.