Natació
La piscina Sylvia Fontana serà l'escenari del Campionat de Catalunya infantil d’estiu
L'equipament de l'Anella Mediterrània també acollirà la Final de relleus
L'esport tornarà a ser el protagonista a la ciutat de Tarragona aquest cap de setmana, quan la ciutat es convertirà en l'escenari de dos campionats de natació, un de patinatge de velocitat i una trail i marxa aquàtica. El primer esdeveniment arribarà aquest dijous 26 de juny i s'allargarà fins dissabte 28 de juny i serà el Campionat de Catalunya Infantil d'estiu de Natació que tindrà lloc a la piscina Sylvia Fontana de l'Anella Mediterrània. La competició, organitzada per Tarragona Esports i la Federació Catalana de Natació, reunirà uns 460 esportistes d’entre 8 i 11 anys; i se celebrà, durant els tres dies, de 9 h a 19 h. L'accés per presenciar aquest campionat és gratuït.
Aquest dissabte 28 de juny al matí, el velòdrom municipal a l'Anella Mediterrània, serà l'escenari de la quarta jornada de la Lliga Catalana de patinatge de velocitat. En l'esdeveniment, organitzat pels clubs Dojo Tarraco i Patí Fènix, participaran uns 80 esportistes, de mini a màster en categories federades i populars.
Diumenge al matí la piscina Sylvia Fontana es tornarà a omplir amb la final de relleus amb les categories prebenjamins i benjamins amb la participació de més de 1.200 esportistes. L'esdeveniment, organitzat per Tarragona Esports i la Federació Catalana de Natació, es dividirà en quatre sessions segons l'edat dels nedadors i començant a les 9.15 h. L'accés per veure en directe aquest campionat és gratuït.
També diumenge, la ciutat continuarà submergida en l'esport amb la cinquena edició del Campionat de Catalunya Aqua Beach Trail, un esdeveniment que començarà a la platja de l'Arrabassada i que comptarà amb dues curses de trail i una marxa aquàtica. Aquest campionat, organitzat per l'associació Marxa Aquàtica Baix Gaià i el Centre Excursionista Arítjol amb la col·laboració de Tarragona Esports, ofereix una cursa curta de 3.500 metres i una de llarga de 6.400 metres. Aquesta competició suposa el debut de la temporada i es tracta d'una modalitat esportiva que combina dues disciplines: La marxa aquàtica i les curses de muntanya.