Ciclisme
Oriol Escolano guanya la 62a Volta a Tarragona
Aritz Arruabarrena va quedar segon i Roberto Beti tercer
Oriol Escolano, de l’equip GR Bikes Grupo El Reloj, va guanyar la 62a edició de la Volta Ciclista Internacional Província de Tarragona. La prova, de tres etapes, va estar molt disputada en tot moment.
En la primera etapa es va tornar als inicis de la Volta, on William Tarin va organitzar la Copa Gran Hotel Continental, una cita que va néixer el 1908. Es faran 91,5 km en el que suposa el retorn de la competició a la ciutat de Tarragona, a través d’aquest barri. Escolano es va imposar a la primera etapa, però Aritz Arruabarrena, que va quedar segon a la general, va marcar gairebé el mateix temps en un final igualadíssim.
La Pobla de Mafumet va acollir la segona jornada al bell mig del Camp de Tarragona, amb 89,50 km amb dos tipus de recorregut amb 4 passos per meta i el final de cursa. En aquesta ocasió, Carles Juncosa, de l’equip Rocauto Omega-Peripherals, va ser el vencedor, amb set segons de d’avantatge sobre Alan Martin, de l’equip Team CC Palafolls.
Final a Reus
Un any més Reus va acollir l’última etapa, sempre de la mà amb la Volta Tarragona. 90 km amb el Mercat Central com a l’epicentre de la sortida i arribada de la Volta. Roberto Beti, de l’equip Rocauto Omega-Peripherals, es va imposar en l’sprint, perseguit per Escolano i per Joan Font, del Cardedeu Unió Ciclista.
Així, tot i només guanyar una de les tres etapes, Escolano es va consagrar com el nou guanyador de la prova tarragonina. Pel que fa a la classificació per equips, el Team CC Palafolls-Restaurant el Paller es va imposar per 33 segons de distància del Rocauto.