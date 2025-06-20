Rugbi
Tarragona acull el II Torneig de les Ciutats Patrimoni de la Humanitat
Dotze equips masculins, femenins i genuine de set ciutats s’aplegaran a la ciutat per competir i gaudir
Tarragona serà la seu del II Torneig de Rugbi de les Ciutats Patrimoni de la Humanitat que se celebra dissabte amb la participació de 12 equips que competiran en les categories de rugbi femení, masculí i genuine. Equips representants de set ciutats gaudiran del patrimoni de la ciutat i també competiran en el format de rugbi 7 entre la Ciutat Esportiva Gimnàstic de Tarragona i el camp de rugbi municipal.
L’alcalde de Tarragona i president de la Comissió de Cultura, Educació i Esport del Grup de Ciutats Patrimoni de la Humanitat d’Espanya (GCPHE), Rubén Viñuales, va destacar que «200 persones de les ciutats podran gaudir d’un torneig que defensa els valors d’equip en una competició inclusiva que es desenvoluparà en un escenari únic com és l’Anella Mediterrània». «Tarragona, antiga seu de gladiadors, es convertirà en la sorra del millor rugbi», va afegir Viñuales, que serà l’encarregat de fer el servei d’honor demà a les 9.20 hores al camp de rugbi municipal.
D’aquesta manera, Tarragona pren el relleu de Segòvia per organitzar aquest torneig en el qual participen equips masculins i femenins de Tarragona, Segòvia, Alcalá de Henares, Baeza, Úbeda i jugadors seleccionats d’altres ciutats del grup.
Els partits seran de 15 minuts i tindran lloc entre les 9.30 i les 18.30 hores. Pel que fa a les finals, aquestes es faran entre les 16 i les 17 hores i a continuació es lliuraran els trofeus, acte en el qual s’anunciarà quina ciutat acollirà la següent edició.
Avui, els equips que participaran en el torneig se citaran al Pla de la Seu per fer una recepció de benvinguda al peu de la Catedral de Tarragona.
«El nostre torneig de les sis nacions particular»
En el món del rugbi, un dels tornejos més importants és el de les sis nacions, que involucren les sis millors seleccions d’Europa. «Estaria molt maco que aquest torneig, que enguany fa la segona edició, s’acabi convertit en el nostre sis nacions particular», va destacar el president del Club Rugby Tarragona, Óscar Quintela. «Hem treballat molt perquè tot surti bé i volem agrair tant a l’Ajuntament pel seu suport com als equips que s’han desplaçat fins aquí per formar part d’una iniciativa que destaca els valors de cohesió del rugbi», va afegir.
Durant la jornada de dissabte el rugbi serà el protagonista amb partits entre els equips masculins, femenins i genuine. Després de completar el torneig, Óscar Quintela va destacar que «el nostre tercer temps particular el viurem a la nit al Camp de Mart amb una gran festa».