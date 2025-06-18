Ciclisme
La Volta Internacional a la Província de Tarragona, a punt per a la 62a edició
La prova passarà per Sant Pere i Sant Pau, La Pobla i Reus
La Volta Internacional a la Província de Tarragona arriba aquest 2025 a la 62 edició, amb la disputa de tres jornades de ciclisme entre el divendres 20 i el diumenge 22 de juny. Un cop més, la tercera etapa tindrà sortida i arribada del Mercat Central de Reus, amb la colaboració de la Regidoria d'Esports i Reus Esport i Lleure. Aquesta cita de carretera és puntuable per la Copa Catalana Master i és organitzada pel Club Ciclista Esportiu PromoEvents. La proposta suma uns 270 km i compta amb una primera etapa a Sant Pere i Sant Pau, una segona a La Pobla i la tercera i definitiva a Reus.
Ahir va tenir lloc a Reus la presentació oficial de la 62a edició, que va comptar amb la participació del regidor de Salut i Esports, Enrique Martín, qui va manifestar que «un any més ens sentim orgullosos d’obrir les portes als esportistes inscrits en la prova, els equips tècnics i els membres de l’organització que aquests dies faran realitat un esdeveniment esportiu de primera magnitud per la ciutat».
En la primera etapa es busca tornar als inicis de la Volta, on William Tarin va organitzar la Copa Gran Hotel Continental, una cita que va néixer el 1908. Es faran 91,5 km en el que suposa el retorn de la competició a la ciutat de Tarragona, a través d'aquest barri. La Pobla de Mafumet acollirà la segona jornada al bell mig del Camp de Tarragona, amb 89,50 km amb dos tipus de recorregut amb 4 passos per meta i el final de cursa. Un any més Reus acollirà l'última etapa, sempre de la mà amb la Volta Tarragona. 90 km amb el Mercat Central com a l'epicentre de la sortida i arribada de la Volta.
La segona i tercera jornada de la cita es podran seguir en directe al canal de YouTube de PromoEvents. L'arribada d'un esdeveniment esportiu com la Volta Ciclista a la Província de Tarragona comporta un esforç per part del municipi que l'acull. Per fer atractiva l'arribada de cada etapa, l'organització encara aquesta com una festa per tots. La proposta es va recuperar el 2014, després d'una aturada el 2011 per manca de suport econòmic.
La Volta Internacional a la Província de Tarragona ja compta amb desenes d'inscrits. Les inscripcions tanquen aquest previ a la prova a les 24 h, per bé que fins dijous a les 24 h estaran obertes amb un 50% d'increment en el preu. No s'admetran inscripcions a partir d'aquest moment.