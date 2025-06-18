Pàdel
Tarragona i Reus seran l’epicentre del pàdel mundial amb el Premier P1 i la FIP Junior Wolrd Cup
És tracta d'un projecte metropolità comú que convertirà la Costa Daurada en el gran aparador internacional d'aquest esport
Tarragona i Reus es convertirà en el gran aparador internacional del pàdel celebrant dos esdeveniments de primer nivell que situaran el territori al centre del mapa esportiu global: el Costa Daurada Tarragona Premier Padel P1 i la FIP Junior World Cup Costa Daurada Reus.
Del 27 de juliol al 3 d’agost, el Palau d’Esports Catalunya de l’Anella Mediterrània de Tarragona serà l’escenari del tercer P1 de la temporada a Espanya i el sisè torneig Premier Padel de l’any en aquest territori. Més endavant, del 28 de setembre al 4 d’octubre, Reus acollirà la gran cita mundial del pàdel formatiu, que reunirà seleccions juvenils de tots els continents, al Pavelló Olímpic Municipal, el Club Tennis Reus Monterols i l’Aurial Pàdel Mas Sedó.
Els dos esdeveniments, impulsats pel suport institucional de la Generalitat de Catalunya a través del Departament d’Esports, la Diputació de Tarragona, l’Ajuntament de Tarragona, l’Ajuntament de Reus i Octagon Spain (empresa promotora d’ambdues proves), representa una gran aposta estratègica per l’esport com a motor de promoció territorial, cohesió social i dinamització turística. La Costa Daurada, coneguda pel seu patrimoni, clima i entorn, reforça així la seva vocació de seu de grans esdeveniments internacionals.
«Aquest és un exemple més de com des del Departament d’Esports impulsem l’organització i la promoció de grans esdeveniments esportius de rellevància al territori català», ha destacat en aquest sentit el conseller d’Esports de la Generalitat de Catalunya, Berni Álvarez. «L’objectiu és descentralitzar les grans competicions i garantir que el seu impacte positiu arribi a tot el territori, posant èmfasi en criteris de retorn econòmic, sostenibilitat i beneficis socials per a les comunitats locals», ha conclòs.
El Costa Daurada Tarragona Premier Padel P1 reunirà, al Palau d’Esports Catalunya, a les grans figures del circuit mundial, encapçalades per Ari Sánchez, referent local. Arturo Coello, Agustín Tapia, Fede Chingotto, Ale Galán, Juan Lebrón, Franco Stupaczuk, Gemma Triay, Delfi Brea, Bea González o Claudia Fernández són alguns dels altres noms que formaran part del cartell de luxe que competirà a l’Anella Mediterrània. L’esdeveniment atraurà milers d’espectadors, generant un notable impacte econòmic en sectors com l’hostaleria, la restauració i el comerç. Les entrades per viure en directe aquesta competició sortiran a la venda aquest dijous 19 de juny a les 12h a www.tarragonapremierpadel.com.
«La ciutat de Tarragona torna a confirmar la seva vocació de capital esportiva, capaç de combinar tradició, modernitat, turisme, cultura i esport en una sola proposta», ha manifestat el conseller d’Esports i Turisme Esportiu de l’Ajuntament de Tarragona, Mario Soler, qui ha subratllat que «aquesta acció conjunta i de tant nivell és símptoma de la força del projecte metropolità». En aquest sentit, Soler ha destacat que un esdeveniment «d’aquesta magnitud contribueix al posicionament internacional de la ciutat i de tot el territori; i reafirma l’aposta per acollir cites esportives de primer nivell en un marc únic com el que ofereix l’Anella Mediterrània».
Reus també es vestirà de gala per rebre els i les joves talents del futur, essent la FIP Junior World Cup Costa Daurada Reus no només una competició de màxim nivell, sinó també un espai d’aprenentatge, intercanvi i convivència entre les generacions futures del pàdel internacional. «La celebració d'aquest esdeveniment s'emmarca en l'estratègia de l'Ajuntament de Reus de consolidar la ciutat com a destí habitual de turisme esportiu amb projecció internacional. L'impacte econòmic, social i esportiu d’aquesta trobada suposarà un nou impuls per a la capitalitat esportiva de Reus, que en els últims anys ha apostat de manera clara per polítiques de promoció esportiva de base», ha manifestat Enrique Martín, regidor de Salut i Esports de l’Ajuntament de Reus.
Aquesta doble cita confirma la capacitat organitzativa de la Costa Daurada i la seva vocació de ser un actor protagonista en l’expansió global de l’esport. Una regió que combina instal·lacions de primer nivell, compromís institucional i una aposta clara per l’esport com a eina de transformació i projecció internacional.