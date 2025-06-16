Voleibol
Pablo Rosales, renovat amb el CV Sant Pere i Sant Pau i convocat amb la selecció sub-21
El jugador participarà en el preeuropeu de l’11 al 13 de juliol a Bulgària per classificar-se a l’Europeu 2026
El CV Sant Pere i Sant Pau s’assegura futur i present amb la renovació de Pablo Rosales. El col·locador de 18 anys va demostrar l’any passat el seu talent a l’elit del voleibol i el tècnic Vlado Stevovski compta amb ell per ser una de les peces importants de l’equip de l’any vinent. Aquest talent també ha sigut reconegut a nivell estatal, perquè el cooperativista ha sigut convocat per la selecció espanyola sub 21.
Rosales va ser una de les sorpreses més agradables de la darrera temporada. No va ser un descobriment, perquè el jugador forma part del club des d’aleví, i el seu joc l’ha fet pujar esglaons any rere any, sinó per la seva serenitat a l’hora de competir entre els millors. Rosales va fer un pas endavant quan l’equip més el necessitava. Amb el reforç cubà Dayan Torres encara per arribar, el jove jugador del Sant Pere i Sant Pau es va establir com únic col·locador i no es va fer enrere. De fet, quan el cubà ja estava disponible per a Stevovski, Rosales encara va poder rascar minuts de qualitat on va demostrar ser capaç de competir per la posició.
Ara, el cooperativista se centrarà en la seva participació en el Preeuropeu amb la selecció sub-21 entrenada per Carlos Carreño. Rosales es concentrarà amb la resta de l’expedició el 20 de juny a Guadalajara, per preparar-se abans dels primers amistosos que tindran lloc del 3 al 5 de juliol a Abrantes, Portugal. Finalment, de l’11 al 13 de juliol, Rosales participarà en el Preeuropeu sub-21 a Samokov, Bulgària. Allà, la selecció s’enfrontarà a Noruega, els Països Baixos i Bulgària per classificar-se de cara al Campionat d’Europa sub-22 que tindrà lloc el pròxim any.
La renovació de Pablo Rosales és el segon moviment en una setmana del club cooperativista per assegurar-se talent de la casa. Poc abans, el receptor Álex Llerena també va confirmar la seva renovació amb el club tarragoní. Llerena, de 19 anys, complirà el seu cinquè any com a cooperativista i tindrà una nova oportunitat de reafirmar-se al primer equip. De fet, Llerena també va ser una peça clau quan l’equip d’Stevovski esperava l’arribada dels seus fitxatges. S’espera que el conjunt cooperativista confirmin més renovacions en els pròxims dies.