Equipaments
L’Ajuntament de Reus posa a punt les instal·lacions del camp de futbol Reddis
Les intervencions programades es van iniciar fa unes setmanes i finalitzaran en breu
L’Ajuntament de Reus, a través de Reus Esport i Lleure, està portant a terme aquest dies tasques de manteniment i millora de les instal·lacions del camp de futbol municipal Reddis amb una inversió d’uns 56.000 euros. Aquesta intervenció, que suposa tota una posada a punt de la instal·lació, forma part del pla de millora de les instal·lacions esportives municipals.
Les intervencions programades, que es van iniciar fa unes setmanes i finalitzaran en breu, s’han concebut prioritzant una millora de les condicions de seguretat i funcionalitat de la instal·lació. Les tasques inclouen la substitució i reparació dels elements del terreny de joc, una millora de la confortabilitat de la instal·lació (dutxes, lavabos..) i la zona de públic i la reforma dels espais perimetrals i de jardineria.
L’actuació forma part del pla de reparació i millora integral de les instal·lacions esportives de la ciutat que ha implantat millores a l’Estadi Municipal, al camp de futbol de Mas Iglesias, la Pastoreta i els polilleugers. «Amb aquestes actuacions treballem en la millora contínua de les instal·lacions per tal d’assegurar les millors condicions d’ús possibles i fomentar la pràctica esportiva a la ciutat», ha manifestat el regidor de Salut i Esports, Enrique Martín.
En concret, les intervencions que s’estan portant a terme inclouen els dos camps de joc, el de futbol 7 i el de futbol 11.