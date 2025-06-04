Ciclisme
Tot a punt perquè Reus rebi l’etapa inaugural de la 2a Volta Ciclista Femenina a Catalunya
És el primer cop que la ciutat forma part del recorregut de la volta femenina
La Volta Ciclista a Catalunya ja ho té tot preparat per la disputa de la seva 2a edició femenina, que viurà la seva etapa inaugural aquest divendres, 6 de juny, amb una etapa de mitja muntanya entre les Terres de l’Ebre i el Camp de Tarragona: des del Perelló fins a la ciutat de Reus. L’arribada de la prova a la ciutat tindrà lloc a la tarda, al voltant de les 17.50 hores, per la carretera de Montblanc, just davant de l’institut Gabriel Ferraté.
Reus va formar part del recorregut de la Volta a Catalunya per primera vegada en la 5a edició de la cursa. Des d’aleshores, han estat 29 edicions en què ha estat final d’etapa. Ara però, ho farà per primer cop de la volta femenina.
El regidor de Salut i Esports, Enrique Martín, ha expressat el suport del consistori a l’esport en femení i ha posat de manifest «la vinculació de la capital del Baix Camp al ciclisme, un esport que ens ajuda a posicionar-nos com a ciutat acollidora de grans esdeveniments esportius i que ens serveix d’aparador de la nostra oferta cultural i comercial».
Etapa inaugural
Les ciclistes superaran el terreny ondulat de l’interior de la Costa Daurada en una etapa de 114 quilòmetres amb més de 1.600 metres de desnivell acumulat. Els ports puntuables del Coll de Porrera i el Coll d’Alforja (2a categoria) faran la primera selecció abans de l’arribada a la capital del Baix Camp.
Aquesta 2a Volta a Catalunya, que es viurà entre el divendres 6 i el diumenge 8 de juny, reunirà per terres catalanes un pilot de prop de 120 ciclistes de 18 equips, entre els quals quatre equips de la primera divisió mundial, UCI Women’s WorldTeams (FDJ-Suez, Team Visma-Lease a Bike, Movistar Team i Human Powered Health), dos UCI Women’s ProTeams (Laboral Kutxa-Fundación Euskadi i VolkerWessels), a més de set equips internacionals UCI Women’s Continental Teams i cinc equips de categoria nacional, entre els quals la selecció catalana i els catalans Massi-Baix Ter i EC Mataró-Skoda Mogadealer.