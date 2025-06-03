Tennis
Alcaine-Puigdevall i Cortés-Gavaldà, campions d’Espanya de Veterans
El Campionat ha reunit 800 esportistes al CT Tarragona i al Reus Monterols
Eusebi Alcaine i Miquel Puigdevall (+60) i David Cortés i Òscar Gavaldà (+45) van ser les parelles tarragonines que es van proclamar campiones d’Espanya el darrer dissabte en el final d’una setmana de tenis de màxim nivell al territori. Durant els darrers dies, més de 800 esportistes es van reunir a les instal·lacions del Club Tennis Tarragona i el Club Tennis Reus Monterols per participar en el 53è Campionat d’Espanya de Veterans 2025, un esdeveniment que, segons els organitzadors, «ha superat totes les expectatives esportives, organitzatives i socials».
En aquest torneig dues parelles del territori van poder deixar el trofeu a les dues ciutats. Per una banda, Eusebi Alcaine i Miquel Puigdevall, esportistes del Club Tennis Tarragona, es van coronar campions de la modalitat +60 a les pistes del seu club. La parella tarragonina ho va fer per la via ràpida guanyant per 6-0 i 6-0 a la parella formada per Dueñas-Matas. Els tarragonins van avançar sense gaires problemes en el quadre, formant una parella letal que es va quedar amb el títol merescudament.
D’altra banda, David Cortés i Òscar Gavaldà van brillar a les instal·lacions del Club Tennis Reus Monterols. Els membres de l’equip reusenc van guanyar a la modalitat de dobles +45 després d’imposar-se amb autoritat als tarragonins Joan Cardona i Mario Toribio per 6/1 i 6/3. A més, Gavaldà també es va obrir camí a la modalitat individual, arribant fins a les semifinals.
Pel que fa al club reusenc, també van destacar Albert Rius i Sílvia Torné, que van aconseguir el subcampionat en la modalitat de dobles mixtos +45, així com la parella formada per Juan Carlos Muñoz i Daniel Aiguadé, subcampions de dobles masculí +30. En el cas del Club Tennis Tarragona, el club va fer menció especial per a Mariona Puig, que va arribar a la semifinal de la categoria individual +50 femení.