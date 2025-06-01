Tennis
Tarragona i Reus esdevenen l'epicentre del tennis veterà a tot l'Estat
El Club Tennis Tarragona i el Club Tennis Reus Monterols han acollit el Campionat d’Espanya de Veterans i Veteranes 2025
Tarragona i Reus han viscut una setmana excepcional de tennis i convivència amb la celebració del Campionat d’Espanya de Veterans i Veteranes 2025. Del 24 de maig a l’1 de juny, les ciutats han acollit més de 800 esportistes vinguts de tot l’Estat, en un esdeveniment que ha convertit la zona en l’epicentre del tennis veterà espanyol.
Organitzat conjuntament pel Club Tennis Tarragona i el Club Tennis Reus Monterols, el torneig ha estat un èxit rotund, superant totes les expectatives tant des del punt de vista esportiu com organitzatiu i social. La competició ha anat molt més enllà de la rivalitat a les pistes: ha estat una autèntica festa del tennis, amb retrobaments emotius, homenatges i un ambient de companyonia que ha deixat empremta entre participants i públic.
Un impuls per al turisme local
L’impacte del torneig s’ha fet notar a ambdues ciutats. Amb centenars de jugadors i acompanyants allotjats a Tarragona, Reus i poblacions veïnes, l’activitat als hotels, restaurants i comerços ha estat intensa durant tota la setmana. El certamen ha contribuït a posicionar encara més Tarragona com a destinació esportiva i turística de referència, amb molts visitants destacant la bellesa de la ciutat, la qualitat de les instal·lacions i la calidesa de l’acollida.
Gran participació local i triomfs destacats
El Club Tennis Tarragona ha tingut una presència rellevant al campionat, amb una destacada participació de socis i sòcies com Patrick James Mangan, Nacho Escudero, Miquel Ramos, Sergi Martí, Diego Pérez, Agustí Pujol, Agustí Pujol Niubó, Ricardo Closa, Paco Díaz, Chari Lora, Núria Trilla, Sergi Valeriano, Isabel Tabueña, Paco Ramírez, Jesús Abascal i Rafa Tous.
Especial menció mereix Mariona Puig, semifinalista en la categoria individual +50 femení, i Eusebi Alcaine, que, formant parella amb Miquel Puigdevall, s’ha proclamat campió d’Espanya en dobles +60 masculí. També ha brillat Carlos Costa, exnúmero 10 del rànquing ATP i recent campió del món, que ha confirmat el seu gran estat de forma amb el títol nacional en la categoria individual +60.
Organització exemplar i reconeixement institucional
L’èxit del torneig ha estat possible gràcies a l’esforç conjunt dels dos clubs organitzadors, que han treballat amb coordinació i compromís per oferir un esdeveniment impecable. Tant el Club Tennis Tarragona com el Club Tennis Reus Monterols han expressat la seva satisfacció per l’excel·lent acollida del públic i el suport rebut per part de la Real Federación Española de Tenis (RFET), les institucions i els patrocinadors.