Inclusió
Berni Álvarez defensa el paper de l’esport «en la socialització de les persones amb discapacitat»
El conseller d’Esports de la Generalitat va participar en les activitats de la Setmana de l’ONCE
El conseller d’Esports de la Generalitat, Berni Álvarez, va tornar a trepitjar ahir el parquet del pavelló del Serrallo de Tarragona, però aquesta vegada per una experiència completament diferent. El conseller es va posar en la pell d’una persona cega jugant a bàsquet a cegues i també en cadira de rodes en el marc de les activitats de la Setmana del Grup Social ONCE a Catalunya.
El conseller, que va ser jugador de bàsquet amb el CBT, amb els ulls tapats amb un antifaç o amb ulleres de simulació, ha experimentat en primera persona com seria practicar aquest esport essent cec total o tenint baixa visió. Juntament amb ex jugadors del Club Bàsquet Tarragona, ha provat d’encistellar tirs lliures sense veure res, i també ho ha intentat des d’una cadira de rodes. Unes activitats que Álvarez va destacar que «et fan adonar de com n’és de difícil una vida amb aquestes dificultats i la conscienciació que fa falta per intentar ajudar el màxim possible».
Berni Álvarez va apuntar també que el Departament d’Esports està elaborant el Pla Català de l’Esport Adaptat, un camp «on hi ha molt marge de millora i on ha d’ajudar la col·laboració publicoprivada». I ha afegit que el Departament treballa amb el Comitè Paralímpic Espanyol per «trobar més recursos per les federacions per tal que arribin a un alt nivell de competició». En aquest sentit, també va defensar el paper de l’esport «en la millora de la salut mental i la socialització de les persones amb discapacitat».
L’acte ha comptat amb la participació de Josep Vilaseca, director de l’ONCE a Tarragona; Arantxa Vallespí, sotsdirectora de l’ONCE Tarragona; Rafi Pérez, vicepresidenta del Consell Territorial de l’ONCE a Catalunya, i afiliats i afiliades de la ciutat. A més, també va estar present la presidenta del Club Bàsquet Tarragona, Núria Grados, que va lliurar una samarreta amb el dorsal 11 i el nom ONCE a Josep Vilaseca.
Per la seva banda, Vilaseca, va afirmar que «compartim amb tothom el nostre espai per visibilitzar el nostre dia a dia. Us convidem a visitar-nos i sumar esforços per fer una societat més inclusiva, igualitària i humana», va concloure. Aquesta activitat ha format part de les activitats de la Setmana de l’ONCE que tenen lloc des del 26 al 31 de maig.