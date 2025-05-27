Judicial
El TSJC valida l'elecció de Joan Soteras com a president de la FCF
El tribunal diu que la junta sortint podia tornar a ser elegida legalment
El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha ratificat Joan Soteras com a president de la Federació Catalana de Futbol (FCF) després del recurs contenciós-administratiu contra ell i la seva junta directiva per suposades irregularitats a les eleccions del febrer de 2023. No obstant, Soteras i altres directius estan investigats penalment en un jutjat de Sabadell per la possible falsificació de firmes en aquell mateix procés electoral. El candidat opositor Joan Josep Isern va impugnar les eleccions davant del Tribunal Català de l'Esport perquè la junta directiva de Soteras va estar presumptament durant 16 dies ocupant il·legítimament el càrrec i fent ús d'aquesta posició de domini per realitzar la campanya electoral.
El TSJC ha resolt que «tant el senyor Soteras com els components de la seva candidatura van complir els requisits estatutaris per ser proclamats candidats, en particular, i en allò que ara importa, els membres d'aquesta candidatura que eren directius van dimitir abans de començar el termini de presentació de candidatures».