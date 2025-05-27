Voleibol
L’any rodó del CV Sant Pere i Sant Pau
El club del barri tarragoní ha tancat el curs amb la permanència a Superlliga i els ascensos del femení i sènior B
El Club Voleibol Sant Pere i Sant Pau ha tancat un curs per al record a la història del club del barri tarragoní. L’ascens del sènior femení a Primera Nacional i el del Sènior B a Segona Catalana sumen dues celebracions més a la de la permanència aconseguida pel primer equip masculí a la Superlliga 1, la màxima divisió estatal. La temporada no s’ha acabat per a les categories inferiors, que continuen lluitant per sumar més trofeus a les vitrines de l’equip rojillo, però ja ha sigut un any per a emmarcar.
A principi de la temporada el CV Sant Pere i Sant Pau es va fixar dos objectius clars. El primer era la permanència a la recentment aconseguida Superlliga 1, un repte que no va ser gens fàcil en tant que el club del barri tarragoní era –i és– l’equip amb el pressupost més baix de tota la lliga.
Amb un equip ple de talent de la casa i amb els reforços provinents de més enllà de l’Atlàntic –que van trigar mesos a arribar per problemes burocràtics– l’equip de Vlado Stevovski va assolir amb certa comoditat la salvació a la categoria. De fet, fins i tot va tancar la temporada amb opcions d’allargar-la entrant al play-off, però, finalment, no va ser possible.
Manacor, territori ‘rojillo’
La permanència va ser tot un èxit que es va celebrar al pavelló com si fos un títol. Un dels partits més importants per aconseguir aquesta fita va ser la victòria a finals de l’any 2024. Llavors, el conjunt de Vlado Stevovski va guanyar a domicili per 1-3 al segon classificat, el CV Manacor. Aquesta va ser una victòria diferencial que els rivals per a la permanència no van igualar.
Precisament, el destí va fer de Manacor un territori rojillo. L’equip femení entrenat per Eduardo Sánchez va recórrer un camí llarg per assolir l’ascens de la categoria. L’objectiu era pujar a Primera Nacional, la tercera categoria estatal, però des de l’entitat eren conscients de la limitació que oferia un planter jove i poc experimentat.
Amb tot, el talent inherent va fer créixer el conjunt setmana a setmana, cremant fase rere fase fins a aconseguir el bitllet a Manacor. El club tarragoní va demanar ser amfitrió, però havia de ser a ses illes. De nou, la clau va ser vèncer al CV Manacor. Les d’Eduardo Sánchez van superar l’amfitrió per assolir la classificació matemàtica a semifinals. Finalment, dissabte es va culminar amb l’ascens de categoria.
El mateix dissabte, al pavelló Sant Pere i Sant Pau, el sènior B entrenat per Nenad Dimitrieski va assolir l’ascens a Segona Catalana superant per 3-0 al CV Llinars. Aquest equip de nova creació té l’objectiu d’escalar posicions fins a arribar, com a mínim, a Primera Nacional per poder donar sortida als jugadors de planter i que serveixi com un primer pas abans de fer el salt immens a Superlliga.
Tres celebracions de tres èxits que se sumen als petits triomfs de les categories inferiors. Tot plegat suma un any rodó merescut per la feina feta.