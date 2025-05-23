Voleibol
El CV Sant Pere i Sant Pau, il·lusionat per fer del somni de l’ascens una realitat
El conjunt d’Eduardo Sánchez juga avui i demà la promoció a Primera Nacional Femenina, la tercera categoria estatal
Il·lusió, confiança, eufòria i nervis era el que transpiraven les jugadores del CV Sant Pere i Sant Pau ahir abans d’encetar el seu viatge a Manacor per fer realitat un somni. El conjunt tarragoní disputa entre avui i demà la fase d’ascens a Primera Nacional Femenina, la tercera categoria estatal. Assolir aquest ascens va sorgir com un «somni boig», que, a mesura que passava la temporada, el treball del tècnic Eduardo Sánchez i les seves jugadores han fet poc a poc més real. Ara, tres setmanes després d’aconseguir el bitllet guanyant la fase catalana, s’han guanyat el dret a complir els somnis.
«Sempre he dit que érem un equip que no estava fet per pujar, però la competició, els resultats i el nostre joc ens ha posat en aquesta posició. Ara puc dir amb confiança que no anem a Manacor a veure què passa, sinó que anem a ascendir. Estic convençut», va destacar el tècnic cooperativista Eduardo Sánchez. L’entrenador està al capdavant d’un grup jove en el qual només hi ha 8 jugadores amb fitxes sèniors i la més veterana té 27 anys. La resta del planter són juvenils amb algun altre suport de jugadores júnior.
El talent, l’entrega i el treball són elements no han faltat i que han ajudat a recórrer amb facilitat un camí que no és gens fàcil. Després d’assolir les primeres posicions a la fase regular, les tarragonines van assolir la primera a la següent fase de promoció per competir la fase final catalana. Llavors, van guanyar davant dels seus, el pavelló de Sant Pere i Sant Pau al CV Barberà per poder viatjar ara a Manacor per enfrontar-se contra les campiones de Murcia, les amfitriones i el segon classificat de València Aquesta fase de grups és un primer pas, en cas d’assolir la primera o la segona posició, tocarà jugar una darrera final per un dels dos únics bitllets per a la Primera Nacional.
Rivals a batre
«El més important en aquestes fases és deixar-se fluir. És molt important estar concentrat, perquè no hi ha temps a mirar enrere, només a descansar i analitzar el següent duel», va destacar a Diari Més el tècnic Eduardo Sánchez. Les tarragonines juguen avui a les 11.30 h el seu primer partit contra el CV Sedaví de València i, a les 19.30 h de la tarda, s’enfrontaran al CV Manacor, l’amfitrió. «Penso que és el rival més dur, perquè tenir el públic al teu favor en aquest tipus de fases és clau», va assenyalar Sánchez. Finalment, el darrer duel de la fase de grups serà dissabte a les 9.30 hores contra el Molina Volei, el campió murcià. En cas d’accedir a la següent fase, la semifinal, definitiva per l’ascens, es jugarà a la tarda del mateix dissabte.
La clau
Segons Eduardo Sánchez, la clau principal de la fase d’ascens és «guanyar el primer partit. El CV Sedaví és un rival amb un nivell similar a altres que ja hem enfrontat a la lliga. La clau és començar bé i guanyant, ens donarà tranquil·litat». El rival valencià serà la primera pedra, i és «un equip lluitador que, tot i que no té referent en atac, és coordinat i bo en defensa. Haurem d’extreure tot el nostre potencial», va cloure el tècnic cooperativista.
Les jugadores ho tenen clar: «La clau és sortir a gaudir del nostre esport, és quan millor juguem»
«Tenim moltes ganes de començar ja els partits. Hem entrenat dur per aquest moment i ara toca deixar el cap fred i fluir cada partit», va destacar Laura Aguiló, que, juntament amb la seva germana Júlia, disputaran una fase d’ascens especial. Amalia Badea, la lliure de l’equip, va subratllar que en les fases el més important és «estar al 100% cada partit, deixant enrere cada duel jugat per no perdre la concentració».
Totes tres han format part d’un equip que ha anat creixent durant la temporada i que ara té a la seva mà un objectiu que era un somni a l’inici de la temporada. Totes tres van coincidir que la clau de l’equip per conquerir Manacor és «gaudir com ho hem fet sempre. Quan més gaudim juguem millor, aquesta és l’essència que ens ha portat fins aquí».