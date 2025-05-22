Waterpolo
La piscina Sylvia Fontana acull el Campionat de Catalunya de Waterpolo Infantil
Aquest cap de setmana l'Anella Mediterrània també serà l'escenari de competicions de bàsquet, de futbol sala i d'un 'stage' internacional de gimnàstica rítmica
La piscina Sylvia Fontana de l'Anella Mediterrània acollirà, aquest cap de setmana i per primera vegada, el Campionat de Catalunya de Waterpolo Infantil Mixt, un esdeveniment organitzat per Tarragona Esports i la Federació Catalana de Natació que reunirà 160 esportistes de diferents clubs catalans. L'esdeveniment tindrà lloc tant dissabte com diumenge de 9 a 19.30 hores i finalitzarà prop de les 21 hores del mateix diumenge amb el lliurament de premis. L'accés per poder viure en directe la competició és gratuït.
L'Anella Mediterrània de Tarragona es tornarà a omplir d'activitat aquest cap de setmana acollint, també per primera vegada i en el pavelló de Campclar, la vuitena edició del Diverbasket. És el torneig de final de temporada organitzat per MNSports i adreçat a categories femenines i masculines júnior, cadet, infantil, preinfantil, mini i premini; que tindrà lloc aquest dissabte 24 de maig de 9 a 20 hores.
També aquest dissabte (de 16 a 20 hores) i diumenge (de 9 a 14 hores), el Palau d'Esports Catalunya serà l'escenari del XI Torneig Futsal Cup, una competició que arriba per segon cop a l'Anella Mediterrània, que també es juga en altres instal·lacions esportives del territori i que espera reunir a més d'un miler d'esportistes procedents de més de 100 equips d'arreu de l'Estat espanyol amb categories des de prebenjamins fins a sèniors.
També per primera vegada i des d'aquest passat dimecres fins al pròxim 30 de maig, el Palau d'Esports Catalunya es converteix en la pista d'entrenament d'un equip nacional de gimnàstica rítmica, concretament en el de la selecció nacional rítmica de Lituània.
D'altra banda, aquest cap de setmana, en els clubs Tennis Tarragona i Tennis Reus Monterols, es disputarà la 53a edició del Campionat d’Espanya de Tennis de Veterans. El torneig, en el qual col·labora l'Ajuntament de Tarragona, acollirà, entre les dues ciutats, més d'un miler de participants en diferents categories sènior.