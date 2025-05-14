Tennis
Mig centenar de tenistes gaudeixen del Memorial Gerard Gibert-Vopak Terquimsa
L'esdeveniment inclusiu va tenir lloc diumenge al Golf Costa Daurada
Prop de mig centenar de tenistes de capacitats diverses van gaudir el darrer diumenge en el Memorial Gerard Gibert, 10è Torneig de Tenis Adaptat Vopak Terquimsa que va tenir lloc a les instal·lacions del Golf Costa Daurada.
Va ser una jornada plena de companyonia en la qual, un any més, va comptar amb el suport de Vopak Terquimsa. La competició s’ha dividit en cinc categories en funció de l’habilitat de cada participant: avançat masculí, avançat femení, mig mixt i destresa. Els diferents jugadors han aconseguit una medalla a l’esforç realitzat durant tota la jornada. Els equips participants han sigut Associació Pàdel amb Tu, La Mar Blava, Temps de Lleure Rubricatus, Federació ACELL-Special Olympics, Associació La Muralla i Club SOLC-Golf Costa Daurada.
En acabar l’esdeveniment ha tingut lloc l’acte d’entrega de premis que ha comptat amb la presència d’Estefanía Serrano, representant territorial de la Conselleria d’Esports de la Generalitat de Catalunya, Pere Valls, presidenta del Consell Esportiu del Tarragonès, Eduardo Sañudo, director general de Vopak Terquimsa i Xavi Pueyo, director del Golf Costa Daurada, entre d’altres.
D’altra banda, el torneig també va retre homenatge a la família de Gerard Gibert amb un emotiu minut de silenci en record de la seva figura.