Futbol Americà
El Riudoms Rebels revalida el títol de campió de lliga
Els riudomencs van superar l’Argentona Bocs per 0-13 a Reus
Els Riudoms Rebels van revalidar com el millor equip de la Lliga Catalana després de superar a l’Argentona Bocs per 0-13 a la final disputada el darrer diumenge al Camp Municipal Reddis de Reus.
Rebels i Bocs van xocar en una final molt igualada en la qual la defensa riudomenca va ser decisiva. «Penso que va ser un partit rodó. Vam dominar bé, vam ser contundents i no vam donar cap oportunitat als rivals, tot i que va haver-hi alguna acció de risc que vam salvar» va explicar Airald Balanyà, jugador i president dels Rebels. Marius Filip va trencar el partit anotant l’únic touchdown després d’interceptar una pilota en la zona d’anotació rival. Sergi Güibas, kicker de l’equip, va posar el 0-13 final després d’anotar dos field goals, dos xuts entre els pals.
L’altre destacat va ser Adrià Solís. El jugador-entrenador dels Rebels va ser l’MVP del partit després d’anul·lar qualsevol intent de reacció dels Bocs interceptant una pilota a la zona d’anotació riudomenca. «El més curiós és que Solís és un jugador d’atac, però un dels defensors va demanar el canvi i va entrar ell només per una jugada», va destacar Balanyà.
Amb el triomf, el Riudoms Rebels suma dos campionats consecutius, una gesta que «ens afegeix pressió perquè tothom ens voldrà guanyar. Però això ens afalaga perquè som un club modest amb molt cor i sentiment. Guanyar equips com els Bocs, amb més de 30 anys d’història és tot un orgull», va subratllar Balanyà. Ara, el camí natural seria l’ascens a Sèrie B, la segona divisió estatal, però des del club prefereixen no fer el salt: «Encara no és el moment, ara toca continuar creixent i augmentant la base, consolidar així el projecte que va néixer com una família». De moment, dos triomfs és senyal que Riudoms està en molt bon camí.