Roller
Reus a punt per celebrar el Torneig de Roller Derby ‘Pack is Here!’ Ciutat de Reus
Les Insubmises Roller Derby Reus es jugaran l’ascens a primera divisió
El Pavelló Olímpic de Reus acollirà el proper cap de setmana, els dies 17 i 18 de maig de 2025, el Torneig de Roller Derby Pack is Here! Ciutat de Reus. Una jornada intensa i animada que concentrarà set partits amb equips provinents de tot l’Estat i on les Insubmises Roller Derby Reus es jugaran l’ascens a primera divisió.
El primer equip de les Insubmises, que ha estat campió de la segona divisió, disputarà dissabte 17 de maig a les 12.30h contra les Black Thunders madrilenyes l’ascens a la primera divisió d’aquest esport.
Durant tot el cap de setmana es jugaran partits entre equips provinents de Madrid, Mallorca, Donosti, Bilbao, València, Barcelona, Badalona i Ais de Provença (França).
El torneig és obert a tothom, i l’entrada és gratuïta. La competició vindrà acompanyada d’una gran festa amb menjar, servei de bar, marxandatge del equips i altres sorpreses. Des de l’organització es fa una crida a emplenar el pavelló per conèixer de primera mà aquest esport i donar caliu a l’equip reusenc.
Insubmises Roller Derby Reus va néixer fa vuit anys de la iniciativa d’un grup d’aficionades i l’any passat va ascendir a segona divisió estatal. Després de consolidar categoria, gràcies a l’augment de l’afició a la ciutat, es va crear un segon equip, l’Insubmises B. L’objectiu per enguany és pujar a la primera divisió estatal.