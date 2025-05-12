Trail
Martina Fuster i Gerard Mangrané guanyen la Trail
Més de 350 persones van participar en la 4a edició de la cursa
Martina Fuster i Gerard Mangrané van ser els grans guanyadors de la quarta edició de la Trail Tarragona que es va celebrar ahir. Un total de 352 persones van participar en la a cursa de muntanya organitzada per Tarragona Esports i el Club Excursionista Trail Tarraco que va recórrer el litoral i l’anella verda de la ciutat.
La cita esportiva, amb sortida i arribada des de la platja de l’Arrabassada, va oferir la modalitat Trail i la cursa curta, que també es pot fer caminant, omplint d’esportistes el litoral i l’anella verda de Tarragona. Del total de participants, 175 van apostar per la modalitat Trail i la resta, 172 van triar la cursa curta.
En el general masculí, Gerard Mangrané, atleta independent, va ser el més ràpid completant el recorregut de 20 km amb un temps d’1h30’37’’. Oriol Ferré (Sphere-Pro) i Sergio Domínguez (Run Toni Flores) van completar el podi.
Pel que fa a la cursa femenina, Martina Fuster va ser la més ràpida de la Trail amb un temps d’1h54’32’’. Poc més d’un minut després va travessar la línia de meta l’atleta del club organitzador CE Trail Tarraco, Laura Sanvisens, que va assolir la plata. Mari Carmen Cano (Independent) va tancar el podi amb la tercera posició. Entre les cinc categories que es competia a la TraiL Tarragona, Pau Nomdedeu va guanyar la sub-23, Kai Langel el veterà masculí i Manuel Crespo i Marta Poy el Màster.
El lliurament de trofeus va tenir lloc a la platja de l’Arrabassada, en el punt de sortida i d’arribada dels dos circuits on s’ha donat per acabada la 4a edició de la competició.