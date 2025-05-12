Motor
Javier i Iván Bouza guanyen el Catalunya-Costa Daurada Legend
La prova va comptar amb la participació de 75 equips que van competir entre divendres i dissabte a Salou i Reus
L’equip corunyès format per Javier Bouza i Iván Bouza es van proclamar campions del 9è Rally Catalunya Costa Daurada Legend. Els gallecs, amb el seu Ford Escort RS 1800, van ser els més ràpids per les carreteres tarragonines en una competició puntuable per als campionats d’Espanya i Catalunya.
El ral·li s’iniciava el divendres a Salou en una primera etapa amb dues passades al tram La Mussara–Castillejos (22,511 km), una de diürna i una altra de nocturna. En la primera d’elles es produïa un empat en la primera posició entre Alejandro Dude-Daniel Muntadas (BMW M3) i Javier Bouza-Iván Bouza (Ford Escort RS), per la qual cosa en aquest moment el lideratge en la provisional de la cursa l’ocupaven tots dos equips.
En la passada nocturna, els gallecs Bouza aconseguien un extraordinari crono en solitari, ni més ni menys que 40'4'' més ràpids que el seu immediat perseguidor, l’equip gran canari format per Antonio Afonso-Jonay Miranda (Mitsubishi Lancer Evo V). D’aquesta manera acabava la primera etapa amb Bouza-Bouza líders amb 59'3'' sobre Afonso-Miranda i 1’01» sobre Dude-Muntadas.
La jornada de dissabte l’han compost dues passades a tres trams: La Teixeta (14,721 km), El Lloar–La Figuera (12,861 km) i Falset–Porrera (7,530 km). El conjunt gallec va saber gestionar el seu avantatge amb els seus competidors per alçar-se com a campions durant la tarda a la plaça de la llibertat de Reus, deixant a Dude-Muntadas segons.