Futbol americà
El Riudoms Rebels, preparat per revalidar la corona a Reus
Els riudomencs jugaran la final de la Lliga Catalana contra l’Argentona Bocs diumenge al camp del Reddis
La festa del futbol americà arriba al Municipal Reddis de Reus diumenge per coronar nou campió de la Lliga Catalana. Aquest serà l’escenari on el Riudoms Rebels buscarà fer història i sumar el seu segon títol revalidant la corona contra els Argentona Bocs.
El futbol americà ha trobat un espai on créixer al Baix Camp amb el Reus Imperials i el Riudoms Rebels. El conjunt riudomenc va guanyar el derbi per 7-6 a les semifinals i es va guanyar el lloc a la disputa del títol diumenge a les 12 hores. «El club va néixer com un last dance», explicava a Diari Més Airald Balanyà, president i jugador del Riudoms Rebels.
«Volíem jugar un últim any aquest esport que tant ens apassiona i Riudoms ens va obrir les portes. Això va ser el 2018 i, poc a poc, va anar creixent any rere any. Vam començar amb un equip de 21 jugadors i ara en tenim 37. A més, a Cambrils estem començant a tenir un equip base», va destacar. Balanyà veu la final també com una oportunitat de donar visibilitat a un esport poc conegut a la demarcació, però arrelat al Baix Camp: «sempre convidem a tothom a provar. És un esport apte per a tots els cossos i es respira un ambient de germanor increïble».
Diumenge es veurà la reedició de la final de l’any passat, que va sortir amb els Rebels com a campions. «Aquesta temporada només hem perdut un partit i va ser, precisament, contra l’Argentona Bocs. Amb tot, tenim confiança, perquè l’any passat ja vam repetir la fórmula i vam guanyar el partit important», destacava Balanyà. El president del Riudoms Rebels subratllava que «el nostre punt més fort és la defensa».
En el futbol americà, cada equip té dues formacions d’onze jugadors, un de defensa i l’altre d’atac. «El joc és com una partida d’escacs. L’objectiu de l’equip d’atac és arribar a l’altre extrem del camp per anotar un touchdown, mentre que el defensor ho ha d’evitar», explicava Balanyà. Diumenge, tot està preparat per viure una gran final al més pur estil americà. «Cada partit intentem que sigui una festa. Tenim DJ i també un equip de cheerleaders». Amb aquest caliu ianqui el Riudoms Rebels buscarà el seu segon títol.