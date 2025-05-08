Voleibol
El CV Sant Pere i Sant Pau es jugarà l’ascens contra el Sedaví, el Manacor i el Molina
Les tarragonines hauran de quedar en primera o segona posició del grup
El CV Sant Pere i Sant Pau Femení ja coneix les seves rivals en el seu camí a l’ascens a primera nacional. Les d’Eduardo Sánchez jugaran contra l’amfitrió, el CV Manacor, el CV Sedaví de València i el Molina Vóley murcià entre el 23 i 24 de maig.
El conjunt cooperativista haurà de quedar entre els dos primers de la fase de grups per classificar-se a les semifinals que es disputaran el mateix dissabte 24 de maig. Els dos equips guanyadors d’aquestes eliminatòries obtindran el premi final de l’ascens de categoria.
Les tarragonines no ho tindran fàcil, perquè estan agrupades en un grup complicat. El CV Manacor, amfitrió, va ser el líder de la fase regular de la lliga balear, de la mateixa manera que el Molina Vóley que, a més, va acabar guanyant la fase final de Murcia. Les rojillas tenen unes setmanes per preparar-se per l’ascens amb la il·lusió i ambició amb la qual van aconseguir guanyar-se el bitllet amb la victòria contra el CV Barberà.