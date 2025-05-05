Trial
La platja del Regueral de Cambrils acollirà la 7a Copa d’Espanya de Trial l'11 de maig
La prova esportiva comptarà amb la participació de prop de 140 pilots, amb destacades figures del rànquing mundial
Cambrils acollirà per setè any consecutiu la Copa d’Espanya de Trial en bicicleta el diumenge 11 de maig, en el marc de la 6a edició de CambriBike. L’alcalde de Cambrils, Oliver Klein; la regidora d’Esports, Gemma Balanyà, l’excampió del món de l’especialitat i director tècnic de la prova, Àngel Batlle, han presentat avui l’esdeveniment esportiu, que es disputarà a la platja del Regueral de Cambrils, on justament avui ja s’hi ha començat a instal·lar un circuit format per contenidors, tubs de formigó i materials naturals com troncs i roques.
L’alcalde de Cambrils ha destacat «el nivell i l’espectacularitat» d’aquesta competició, que «reforça el posicionament del municipi com a destinació de turisme esportiu». Oliver Klein també ha posat en valor l’especial aposta de Cambrils pel ciclisme i ha anunciat que enguany CambriBike homenatjarà el ciclista olímpic cambrilenc Jordi Mariné Tarés, que a més de tenir una llarga trajectòria professional i nombrosos reconeixements, va ser fundador de la Penya Cicloturista de Cambrils i president de la Federació Catalana de Ciclisme.
La regidora d’Esports ha recordat que Turisme té el Certificat de Destinació de Turisme Esportiu des del 2013 i segueix treballant en aquesta combinació entre esport i turisme. En aquesta línia, Gemma Balanyà ha afirmat que aquest 2025 s’organitzaran més de 60 esdeveniments esportius amb la participació de més de 30.000 esportistes.
El director tècnic ha explicat que la competició reunirà prop de 140 pilots d’arreu de l’Estat, entre els quals hi ha destacades figures del rànquing mundial en diferents categories com Vera Barón, Julen Saénz, Travis Asenjo i Benito Ros. A nivell de públic i repercussió, Àngel Batlle ha afirmat que cada any l’esdeveniment atrau milers de persones que es concentren a la platja per gaudir de l’espectacle, perquè es tracta d’un esport molt visual que, a més, es disputa en un entorn idíl·lic amb el mar de fons.
Les proves de les diferents categories (des de Prebenjamí fins a Elit) es disputaran entre les 8:30h i les 14h aproximadament en diverses zones distribuïdes en una superfície de gairebé 3.000 metres quadrats en forma de ela, aprofitant l’espigó. Les finals d’Elit estan previstes per les 12:30h en la modalitat masculina i les 13:30h en la femenina.