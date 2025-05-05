Bàsquet
El CB Salou s’acomiada del ‘play-off’ amb un dur càstig a Melilla
Un primer període potent del conjunt local va sentenciar el duel malgrat la reacció salouenca
Fins aquí ha arribat el somni. L’OCA Global CB Salou. El conjunt de Jesús Muñiz va caure contra el CB Melilla per 113-88 i dona per finalitzada la temporada. Els salouencs van tenir un inici difícil que ho va condemnar tot. El conjunt local va trencar l’encontre al primer període amb un 36-17. Aquesta va ser una llosa de la qual el Salou no es va poder aixecar durant tot el partit, malgrat competir de tu a tu en la resta del duel.
El conjunt salouenc va ser conscient aviat de la dificultat de la gesta. En la primera acció d’atac, Godspower va anotar el primer triple del partit per al Melilla. La reacció va arribar aviat però ni el tir interior de Santana ni l’intent de triple d’Adrià Aragonès van ser encertats.
Qui no va perdonar va ser el Melilla que, amb una gran esmaixada de Krutous, posava el 5-0 en el marcador i una amenaça sobre la taula: sense encert, el Salou patiria de valent contra el local més anotador de la categoria. Dit i fet, el parcial es va ampliar fins al 9-0 i va obligar a Jesús Muñiz a actuar demanant un temps mort.
La reacció va arribar. CJ Barksdale va anotar els primers punts i un triple d’Emilio Martínez va escurçar la diferència a quatre punts. Amb tot, va quedar en un miratge. El Melilla es va reactivar des de la línia de tres per doblar la diferència. El càstig només va començar.
El Salou no podia igualar el ritme d’un conjunt local que estava especialment encertat amb el tir exterior. En qüestió de minuts, els locals van trencar el partit. La distància es va convertir en 17 punts, un abisme impossible. Pablo Aso, amb un triple final, va tancar el primer període amb un 36-17
La diferència ja era considerable, però el Salou va arrencar el segon període preparat per competir i esgarrapar punts. Juanpe Jiménez i Pablo Aso van propulsar l’equip amb dos triples consecutius, però el Melilla va acceptar el repte i va igualar el ritme anotador. En el moment de necessitat, CJ Barksdale va aparèixer sobre la pintura per evitar que el Melilla es tornés a escapar a l’electrònic, però, no van poder evitar anar al descans amb 23 punts per sota.
El duel ja estava impossible, els salouencs havien de guanyar el partit per 8 punts de diferència si volien avançar l’eliminatòria. Amb tot, Jesús Muñiz tenia clar que si el Melilla havia de passar, no seria tan còmode. A la represa, els salouencs van agafar forces del no-res per començar a esgarrapar punts. Del 71-39, el partit va anar al 87-66 al final del tercer període.
En el darrer quart, la tendència va ser la mateixa. El CB Salou va fer una darrera empenta, però sempre que s’acostaven als 20 punts de distància, el Melilla es reactivava per tornar a deixar als de Jesús Muñiz enrere. El conjunt salouenc va acabar els darrers minuts amb el somni del play-off esmicolat, però van acomiadar-se caient contra un dels favorits a l’ascens.
Els de Jesús Muñiz tanquen la temporada repetint a vuitens de final del play-off d’ascens a la Primera FEB, malgrat la plaga de lesions que ha patit l’equip salouenc durant tot el curs.