Aficionats del Nàstic i Gerard Piqué topen a les xarxes socials

Després de la derrota del Nàstic a Andorra el propietari i exjugador del Barça ha compartit a 'X' una fotografia amb comentaris d'aficionats grana sobre el seu club

Gerard Piqué i la seva parella, Clara Chia, a la llotja del Nou Estadi Costa Daurada.

El propietari del FC Andorra i exjugador del Barça, Gerard Piqué, ha tingut una topada a la xarxa social 'X' amb aficionats grana. Després de la derrota del Nàstic contra l'Andorra, Piqué ha compartit una piulada on desitjava una bona tornada a casa als seguidors del Nàstic. Això sí, amb un toc d'ironia propi de Piqué, i és que ha adjuntat una captura de pantalla amb comentaris de jugadors grana sobre l'Andorra fets abans del partit. 

Aquests comentaris, majoritàriament despectius, responien a la negativa del club de Piqué de donar més entrades per a l'afició visitant, que només en va rebre unes 200. 

Crítiques per falta d'entrades

Durant els últims dies, el FC Andorra ha estat molt criticat a Tarragona perquè va decidir negar la venda d'entrades als aficionats grana que es desplacessin fins a Andorra la Vella. De fet, més enllà de les 200 entrades facilitades per als visitants, només podien comprar entrades residents al país. 

