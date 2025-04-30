Atletisme
L’atleta de Tortosa Yassine Ouhdadi perd el seu or paralímpic als Jocs de París per dopatge
Ouhdadi, a més, ha estat sancionat amb tres anys d’inhabilitació després de donar positiu per clostebol
L’atleta paralímpic Yassine Ouhdadi, veí de Tortosa i doble campió olímpic als 5.000 metres, ha estat sancionat amb tres anys d’inhabilitació després de donar positiu per clostebol, un esteroide anabolitzant.
El control, realitzat fora de competició el passat 28 de juliol, va tenir lloc setmanes abans dels Jocs Paralímpics de París, on Ouhdadi va revalidar l’or aconseguit a Tòquio 2020. Arran de la sanció, ha perdut oficialment aquesta medalla.
Ouhdadi, que va arribar a Espanya des del Marroc amb només sis anys i va ser nacionalitzat el 2019, ha acceptat la sanció proposada pel Comitè Paralímpic Internacional en no disposar de prou proves per demostrar una possible contaminació.
El clostebol, substància detectada a la seva mostra, és un anabolitzant present en algunes cremes dermatològiques, oftalmològiques i ginecològiques. La Agència Mundial Antidopatge podria incloure'l pròximament a l’annex de substàncies susceptibles de contaminació.
En un missatge que va publicar —i més tard va eliminar— a les seves xarxes socials, Ouhdadi va afirmar que el que al principi va creure que era un error es va transformar en un "malson personal i esportiu". Va afegir que, en estar inclòs en el sistema de localització ADAMS, va ser sotmès a controls antidopatge de forma habitual, tant abans com després del 28 de juliol, sense que es detectessin irregularitats en cap altra mostra, inclosa la que se li va realitzar durant els Jocs de París.
El fondista va explicar que confiava en poder demostrar la procedència accidental del clostebol, potser a través del contacte amb algú que estigués utilitzant productes amb aquesta substància. Tanmateix, localitzar l’origen exacte mesos després va resultar inviable. “Buscar els contactes del dia a dia de fa set o vuit mesos és molt difícil”, va reconèixer.
Finalment, i seguint el consell del seu entorn, va acceptar la sanció per escurçar el procediment. “M’han aconsellat assumir-la com més aviat millor, beneficiant-me a més d’una reducció”, va explicar. Ouhdadi continua molt vinculat a Tortosa, on part de la seva família resideix i regenta una fruiteria en la qual ell mateix ajudava abans de dedicar-se a l’atletisme d’elit.