Voleibol
El CV Sant Pere i Sant Pau femení fa un pas més de cara a l’ascens a la Primera Nacional
Les noies d'Eduardo Sánchez van assolir el bitllet després de guanyar el CV Barberà a les semifinals amb un contundent 3-0
El CV Sant Pere i Sant Pau lluitarà per l'ascens a Primera Nacional, la tercera categoria del voleibol femení estatal. L'equip femení va poder celebrar amb el pavelló de Sant Pere i Sant Pau ple de gom a gom la classificació per a la següent fase.
Les noies d'Eduardo Sánchez van assolir el bitllet després de guanyar el CV Barberà a les semifinals amb un contundent 3-0. Les rojillas van mostrar el seu potencial en el bloqueig i anotació i no van deixar cap opció a les seves rivals per tancar el duel per 13-25, 14-25 i 16-25.
A la tarda, el voleibol va continuar al barri amb la gran final que decidia el campió de la categoria. Les rojillas van acabar caient amb honor contra el Volei Sant Just per un ajustat 2-3. Ara, les rojillas gaudiran de gairebé un mes per preparar-se per a les finals nacionals que estan programades per al final de maig. El club ja ha presentat la seva candidatura a acollir aquesta fase final al pavelló.